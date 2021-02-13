Halkbank 385 TL Taksitle 10 Bin TL Kredi Veriyor!

Salgın sürecinin devam etmesine bağlı olarak banka kredi olanakları vatandaşlar tarafından araştırılmaya devam etmektedir. Zira halen maddi sıkıntı yaşayan geniş bir kitle bulunmaktadır. Özellikle acil nakit ihtiyaçlarında şahıslar yerine bankalara borçlanma tercih edilmektedir. Halkbank, salgından sonra zaten elinde bulundurduğu;

İhtiyaç kredisi,

Konut kredisi,

Taşıt kredisi olanaklarında genişleme sağlatmıştır.

Vatandaşlar bu sayede bankadan avantajlı nakit temin edebilmiştir. Üstelik bankanın 2021 yılı içerisinde de kredi kampanyaları devam etmektedir. Böylece nakit ihtiyaçları kredi başvuruları üzerinden farklı rakamlarla karşılanabilmektedir.

Halkbank Mutlu Emekli İhtiyaç Kredisini Duyurdu

Halkbank yeni kredi paketleri arasında en çok merak edilenlerden biri de “Mutlu Emekli” olarak tanımlanmaktadır. Bu kredi isminden de anlaşıldığı üzere emekli olan vatandaşlar için sağlanmaktadır. Bankadan krediyi alma fikri olan emeklilerin;

Maaşlarını Halkbank üzerinden çekmeleri,

Maaşlarını Halkbank’tan çekmeyenlerin de taşımaları gerekmektedir.

Normal şartlar altında bu tür kredi paketleri 10 bin TL ila 50 bin TL arasında değişen rakamlar üzerinden verilmektedir. Ancak açıklanan kredi sisteminde rakamlar 100 bin TL’ye kadar çıkabilmektedir. Bu da emekli vatandaşların ciddi boyutlardaki ihtiyaçlarının rahat bir şekilde karşılanabilmesi anlamına gelmektedir. Kredi çeken vatandaşlar için;

Artan taksit,

Azalan taksit,

Eşit taksit,

3 ayda bir olmak üzere eşit taksit,

Serbest taksit ödemesi şeklinde değişik ödeme planları da hazırlanabilmektedir.

Açıklanan Halkbank kredi ödeme planı tamamen vatandaşların ödemelerinde kolay hareket edebilmelerini amaçlamaktadır.

Halkbank 10 Bin TL Kredi Tanımlaması da Sürüyor

Kira ödemelerini gerçekleştirmekte,

Aylık geçimlerini tam manası ile sağlamakta,

Alışveriş masraflarını ödemekte,

Fatura giderlerini karşılamakta sıkıntı yaşamaktadır.

Pandemi şartlarının devam etmesinden ileri gelen nedeler yüzünden vatandaşların ciddi kısmı;

Halkbank acil ihtiyaç kredisi bu aşamada kendini göstermektedir. Zira bahsedilen ihtiyaçların büyük bölümü 10 bin TL gibi rakamlar üzerinden giderilebilmektedir. bu nedene bağlı olarak salgının ilk dönemlerinde başlayan 10 bin TL kredi kampanyası halen devam etmektedir. Vatandaşlar kredi başvuru şartlarına uygun olduklarını kanıtlamaları halinde nakitleri hesaplarına gönderilmektedir.

Bankadan Kimler Kredi Alabilir?

Normal şartlar altında bankaların kredi alım şartları zorlayıcı olabilmektedir. Ancak salgın döneminde;

Ekonomik parametrelerin düzeltilmesi,

Vatandaşın refah seviyesinin artırılması,

İç pazara aktif para girişinin sağlanması gibi nedenler yüzünden şartlar esnetilmiştir.

Esneyen şartlar sayesinde Halkbank 10 bin TL kredi alımı daha kolay şekilde gerçekleşebilmektedir. Kredi alımları konusunda on sekiz yaşın üzerinde olunması en önemli şartlardan biridir. Bunun yanı sıra farklı bankalarla hacizli işlemleri olanlara da kredi onayı verilmemektedir. Düzenli gelirleri olanlar, kredi puanları düşük olmayanlar kredi temininde şanslı kesim olarak kabul görmektedir.

Kredi temin şartları hangi kredinin çekilmek istendiğine göre de değişim gösterebilmektedir. Bu neden yüzünden şartların kredi ismi üzerinden aratılması önerilmektedir. Bankalarda görev yapan bireysel müşteri temsilcileri konu hakkında gerekli bilgi sunumlarını yapmaktadır.

Halkbank Kredi Başvurusunda Detaylar

Vatandaşların Halkbank kredi başvurusu konusunda da salgın şartlarına göre hareket etmeleri mümkündür. Bu bağlamda ilk olarak yöntemlerden bahsetmek gerekir. Kredi başvurusunda kullanılabilen yöntemler;

Halkbank Mobil Şube,

Halkbank İnternet Şubesi,

Halkbank Şubeleri olarak açıklanmaktadır.

Sistemlerin tamamı bireysel yani şahsi kullanım içidir. Bir başkası adı yerine işlem yapılması mümkün değildir. İlk başvurular ön başvuru olarak da isimlendirilmektedir. Başvuru onayından geçen vatandaşlara banka tarafından ulaşılmaktadır. Bu durum kredi onayının alınması anlamına gelmektedir. Kredi onayı alındıktan sonra kâğıt işlemlerine sıra gelmektedir. İmzaların atılması ile birlikte nakit çekimleri de gerçekleştirilebilmektedir.