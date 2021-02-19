Halkbank 200 TL Taksitle Sıfır Faizli 50 Bin TL Kredi!

Vatandaşların çekilen kredilerin taksit ödemelerinde de sıkıntı yaşadığını gözlemleyen kamu bankası, bunu göz önünde bulundurarak oldukça düşük taksit tutarı ile kredi seçeneğini hayata geçirmiş bulundurmaktadır. Bu kredi seçeneği ile hemen her vatandaşın dikkatini çekmeyi başarmış olan kamu bankası Halkbank, takdir toplamaya devam etmektedir.

Halkbank İhtiyaç Kredisine Kimler Başvurabilir?

Kamu bankası olan Halkbank’ın düzenlediği bu ihtiyaç kredisine kimlerin başvurabileceği merak konusu olmaktadır. İhtiyaç kredisi denildiği zaman günümüzde salgın nedeni ile birçok vatandaşın bu krediye ihtiyaç duyduğu açıkça görülmektedir. Hazırladığı destek kredi paketleri ile çalışmalarını sürdüren kamu bankası Halkbank, 0 faiz ile 200 Türk lirası taksit seçeneği sunduğu 50.000 Türk lirası ihtiyaç kredisine kimlerin başvurabileceği açıklanmaktadır.

Başvuruda bulunacaklar içerisinde öncelik tanınması kararlaştırılan durumların söz konusu olduğu belirtilmektedir. İşsiz olan vatandaşlara ve fakirlik belgesi bulunan vatandaşlara öncelik tanınacağı belirtilmektedir. 200.000 vatandaşın bu paketten yararlanabileceğini ön gören kamu bankası Halkbank, ilk aşamada başvuruyu önce gerçekleştiren vatandaşların ve bunlardan sadece ihtiyaç sahibi olanların yararlanabileceğini aktarmaktadır.

İhtiyaç Kredisinde Faiz ve Taksit Tutarları Nedir?

12 ay ve 36 ay vade arasında seçenekleri bulunabilen ihtiyaç kredisinin faiz ve taksit tutarları merak edilmektedir. Merak eden vatandaşların en sağlıklı bilgiyi bankaya başvuru esnasında alacakları bildirilmektedir. Örnek olarak belirtilen faiz oranı ve taksit tutarı ise şu şekilde belirtilmektedir.12 Ay vadeli kredi seçeneğinde aylık taksit tutarı 4.522 Türk lirası iken geri ödeme 50.270 Türk lirası olarak belirtilmektedir. Faiz ve taksit tutarlarının ödeme planına göre değişiklik göstereceği bildirilmektedir. Bunun ön görüsünü sağlayabilen ve ihtiyacı olan vatandaşlar için hazırlanmış olan ihtiyaç kredisi, salgın dönemi için ideal gözükmektedir.

Kredi faiz hesaplaması yapılırken dikkat edilmesi gereken öncelik, ana para tutarıyla birlikte kredide kullanılan faiz oranının çarpılması ile hesaplanmaktadır. Bu yapılan hesaplamada kredinin faiz hesaplaması gerçekleşmiş bulunmaktadır. Bu hesaplama yöntemi her kredi için geçerli olmamaktadır. Örneğin, konut kredilerinde bu hesaplama geçerli sayılmamaktadır.

Kredi Çekerken Bunlara Dikkat!

Kamu bankaları tarafından ekonomiyi canlandırmayı ve vatandaşların problemlerini çözmeye odaklanmış olan birçok kredi paketi hazırlanmaktadır. Kamu bankalarının açıkladığı dört kredi destek paketi bulunmaktadır. Üç kredi paketi için ise başvurular alınmaya başlanmaktadır. Konut kredisi, ihtiyaç kredisi, taşıt kredisi, sosyal hayatı destekleyen kredi paketleri destek programı içerisinde yer alan kredi çeşitleri sayılmaktadır.

Kredi kullanmak isteyen vatandaşların dikkat etmesi gereken unsurlar olduğunu belirten uzmanlar, bu konuda oldukça titiz davranılması gerektiğini vurgulamaktadır. Salgın dönemi, ekonomik sıkıntılar ve işsizlik nedenleri gibi sebepler ile başvuru yapmak isteyen vatandaşların kredi başvurusu yapmadan önce dikkat etmesi gereken unsurlar aşağıda yer almaktadır.

Kredi, ihtiyaç olan tutar belirlenerek çekilmesi gerekmektedir.

Amacına uygun harcanmayan krediler yeni ekonomik sıkıntılara yol açmaktadır.

Masrafların unutulmaması gerekmektedir.

Toplam ödemeye bakılması ve gereken hesapların başında yapılması gerekmektedir.

Aynı anda birden fazla kredi başvurusunda bulunulmaması gerekmektedir.

Vadenin kısa seçilmesinde yarar olduğu belirtilmektedir.

Toplam gelire sadık kalmanın önemi vurgulanmaktadır.

Maaş ve ödeme alma gününe göre ödeme planı yapılması gerekmektedir.

Ek harcama ve masraf listelerinin unutulmaması gerekmektedir.

Bu önlemler dikkate alınarak kredi çekildiği takdirde, vatandaşın herhangi bir sıkıntı ile karşılaşmayacağı belirtilmektedir.

