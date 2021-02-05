Günde Sadece 57 Liraya Ev Sahibi Olabilirsiniz! 240 Ay Vadeli Düşük Faizli Konut Kredisi Kampanyası

Hayallerindeki evi alırken konut kredisi kullanmak isteyen vatandaşlar için Garanti BBVA konut kredisi kampanyasında indirim yaptı. Ev almak isteyen vatandaşlara düşük faiz oranı, yüksek kredi limiti, uzun vade süresi ve ödeme kolaylıkları sağlayacağını doyuran banka resmi internet sitesinde detayları açıkladı. İşte güncellenmiş Garanti BBVA konut kredisi kampanyası...

2021 yılının gelmesi ile birlikte konut fiyatları giderek artsa da vatandaşlar yine de hayallerindeki evi almak istiyor. Kredi çekmeden ev satın almak çok zor olduğu için de vatandaşların çoğu uygun imkanlı konut kredileri bakıyor. Şubat ayı ile birlikte çoğu banka konut kredisi faiz oranlarını yükseltmeye karar vermiş olsa da Garanti BBVA vatandaşları düşündü ve konut kredisi faiz oranlarında 2021 yılının ilk indirimini yaptı.

GARANTİ BBVA KONUT KREDİSİ FIRSATI

Kısa bir süre önce konut kredisi faiz oranları yüzde 1.50 bandında olan Garanti BBVA yaptığı son faiz güncellemesi ile birlikte konut kredisi faiz oranlarını yüzde 1.39 seviyesine düşürdü. Bu indirim adeta vatandaşlar için can suyu oldu. Yaptığı indirim ile birlikte en düşük faizle kredi sağlayan bankalardan biri olan Garanti BBVA konut kredisi detaylarını vatandaşlarla paylaştı.

GARANTİ BBVA KONUT KREDİSİ ÖZELLİKLERİ

Garanti Bankası ev alırken kredi kullanmak isteyen müşterilere sabit faiz oranı sunmaktadır. 120 aya kadar vade seçeneği kullanarak kredi çekmek isteyen vatandaşları sunulan faiz oranı yüzde 1,39 dur. Vatandaşların farklı ödeme seçeneği seçmesi durumunda faiz oranında değişiklikler meydana gelebilmektedir. Bunun yanı sıra 120 aydan 240 aya kadar kredi çekmek isteyen vatandaşlar da yüzde 1.56 faiz oranıyla kredi kullanabileceklerdir.

Uygun faiz oranlarının yanı sıra Garanti BBVA çoğu bankanının aksine 240 aya kadar uzun vade imkanı sunmaktadır.

Garanti BBVA’dan konut kredisi almak isteyen vatandaşlara 6 farklı ödeme seçeneği sunmaktadır. Bunlar özel ödemeli mortgage, ara ödemeli mortgage, artan ödemeli mortgage, azalan ödemeli mortgage ve değişken faizli mortgagedir.

Vatandaşlar satın almak istedikleri evin ekspertiz değerinin yüzde sekseni ne kadar kredi kullanabilirler. Hatta ek teminat göstererek bu limiti daha da arttırabilirler.

Ancak hatırlatmakta fayda var, Garanti BBVA krediyi yalnızca mesken alımı amacıyla gerçek kişilere vermektedir.

ÖRNEK ÖDEME PLANI

120 ay vade ile 100.000 liralık konut kredisi çekmek isteyen vatandaşlara Garanti BBVA tarafından sunulacak faiz oranı yüzde 1,39’dur. Bu krediden yararlanmak isteyen vatandaşların aylık olarak ödemesi gereken taksit tutarı 1718 liradır.

NASIL BAŞVURULUR?

Garanti BBVA’dan kredi almak isteyen vatandaşlar bankanın resmi internet sitesinden ya da şubelere bizzat giderek başvurularını gerçekleştirebilirler.