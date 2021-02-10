Günde 12 TL'ye 10.000TL İhtiyaç Kredisi! Bankalar Seferber oldu!

Toplum sağlığını korumak adına uygulanan tedbirlerden ekonomik anlamda etkilenmiş olan vatandaşlara yönelik kampanyalar süreç başından itibaren sunulmaya devam ediliyor. Salgın sürecinin başından itibaren sosyal devlet ilkesi gereği devlet tarafından vatandaşlara sunulan yardımlara Bin TL nakdi desteği yanı sıra gıda, kira ve hijyen yardımları örnek olarak gösterilebilir. Sunulan bu yardımlar ekonomik anlamda zor durumda kalan vatandaşlar tarafından süreç başından itibaren yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Çeşitli faz aralıkları ile sürdürülen destek paketlerinden yararlanabilen vatandaşlar ekonomik anlamda rahat bir nefes alabiliyor.

Çeşitli faz aralıkları ile gerek bireysel başvuru gerekse e-devlet üzerinden sürdürülen bu yardım kampanyaları birçok vatandaşın yüzünü güldürmüştü. Ancak mevcut salgın döneminin beklenenden uzun sürmesi ile birlikte vatandaşlar tekrar zor duruma düşmekten endişeleniyordu. Tam da bu noktada durumun farkında olan devlet yetkilileri çeşitli bankalar ile birlikte harekete geçerek vatandaşlara devlet destekli ihtiyaç kredisi seçenekleri sunulacağını açıkladı. Sunulan bu kredilerden yararlanmak isteyen vatandaşlar ise soluğu bankada aldı. Duyurulduğu andan itibaren vatandaşların gündeminde yer edinen haber ile ilgili ise açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Uygun Kredi Paketleri İle Bankalar Seferber Oldu

Salgın döneminin olumsuz ekonomik getirileri dolayısı ile birçok vatandaş zor durumda kalmıştı. Süreç başından itibaren vatandaşların mağdur olmaması adına devlet tarafından bir dizi yardım kampanyaları yürütülmeye devam ediliyor. Ancak sosyal devlet ilkesi gereği yürütülen bu yardım kampanyalarından yararlanamayan vatandaşların yanı sıra yararlanmış vatandaşlar da yeni arayışlara yönelmiş durumda. Bu durumun altında yatan temel sebep olarak ise salgın döneminin beklenenden uzun sürmesi yatıyor. Vatandaşlar yaşadıkları ekonomik daralmadan sıyrılarak rahat bir nefes almak istiyor. Ekonomik anlamda rahat bir nefes almak isteyen vatandaşlar ise açıklanacak yeni destekleri bekliyor.

Yaşanan salgın sürecinin beklenenden uzun sürmesi ile vatandaşların mağdur olduğu gerçeğini gündemine alan yetkililer konu ile alakalı çalışmalara devam ediyor. Yapılan çalışmalar netlik kazanırken gelen açıklamalar ise çeşitli bankalar aracılığı ile vatandaşlara uygun ihtiyaç kredisi sunulacağı yönünde. Salgın sürecinin başından itibaren sürdürülen devlet desteklerinin yanı sıra bankalarında konuya el atmış olması vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanıyor. İlk açıklamalar ile birlikte vatandaşlar yoğun bir şekilde yapılacak diğer açıklamaları bekliyor.

Bankalardan Özel Kampanya

Sürdürülmekte olan yardım kampanyalarının yanı sıra ihtiyaç kredileri de vatandaşların gündeminde yer alan konular arasında. Bankalar tarafından sunulan avantajlar değerlendirildiğinde günde 12 TL ile ihtiyaç kredisi kullanılabilir. İçerisinde bulunduğumuz zaman diliminde bankalar tarafından avantajlı kredi seçenekleri duyurulmaya devam ediliyor. Bankalar müşterilerine kredi risk puanının en güvenilir seviyede olması koşulu ile düşük faizli kredi seçenekleri sunacağını açıkladı. Bankalar bu esnada müşteri kazanmak adına çeşitli kampanyalar sunmaya devam ediyor. Bu kampanyaların başında düşük faiz oranlarının yanı sıra uygulanan hoş geldin faizi de örnek olarak gösterilebilir. Özel bankaların yanı sıra kamu bankalarında da sunulan düşük faizli uygun ihtiyaç kredisi seçenekleri vatandaşlar tarafından ilgi görmeye devam ediyor.