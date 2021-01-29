Gıda, Fatura, SYDV ve VGM Yardımları Sürüyor! Hİç Almayan Ailelere Yardım Yapılıyor

Pandemi döneminin başlangıcında Cumhur Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı devlet desteklerinin yanı sıra birçok sivil toplum kuruluşu da sosyal yardım konusunda çeşitli çalışmalar yürütmüştür. Örnek vermek gerekirse Kızılay, VEFA vb. sivil toplum kuruluşları çeşitli hizmetler ile vatandaşlarının yanında olmuştur. 2020 yılında devlet tarafından gerçekleştirilen yardımlardan bazıları nakdi yardım, elektrik ve doğalgaz faturaları gibi faturalarda geç ödeme imkânı gibi imkânlar sunulmuştur.

Pandemi sürecinde yapılan bu yardımlar ile birçok kişi sıkıntılarından az da olsa kurtulmuştur. 2020 yılında olduğu gibi 2021 yılında da yardımlar devam ediyor. Bu yardımlardan bazıları devlet desteği ile birlikte fatura yardımı, para yardımı, yakacak yardımı, elektrik yardımı, gıda yardımları gibi yardımlardır.

Gıda yardımı yapan kurumlar olarak bakacak olursak bunlar Sosyal Yardımlaşma Vakıflar, Belediyeler, Kaymakamlıklar, Valilikler, Vakıflar Genel Müdürlüğü gibi kuruluşlardır.

Gıda Yardımı Nasıl Alınır?

Çeşitli yardım kuruluşları aracılığı ile vatandaşların talepleri doğrultusunda oluşturulacak olan yardımlar, yardıma muhtaç olan aileler ve kişilere ulaştırılmaktadır. Yardıma ihtiyacı olan kişilere öncelik verilen bu yardımlar ailelerin gelir miktarlarına ve muhtaçlık durumlarına göre de değişiklik göstermektedir. Aile gelir seviyesi ile doğrudan orantılı olan yardım paketleri çeşitli gıdaların bulunduğu ve bağışçılar tarafından toplanan yardım kolileri olmaktadır. Sivil toplum kuruluşları tarafından ve kamu kurumları tarafından düzenlenen bu organizasyon sayesinde birçok yardıma muhtaç insana yardım ulaştırılmaktadır.

Fatura Yardımı Nasıl Alınır?

Bu yardımlardan yararlanabilmek için ilk olarak gelir düzeyinizin düşük olması ve yardıma muhtaç olunması gerekmektedir. Eğer bu durumda iseniz belediyelerin ya da kaymakamlıkların yardım başvuru sayfalarından başvurunuzu oluşturabilir ve yardım talebinde bulunabilirsiniz.

Zorlaşan yaşam şartları ve bunun üzerine gelen Pandemi sebebi ile birçok kişi faturalarını ödeyemeyecek duruma gelmiştir. Bu nedenle Aile Bakanlığı tarafından fatura yardımı yapılmaktadır. Elektrik yardımından faydalanabilmeniz için ilk olarak Aile Bakanlığına başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Elektrik yardımı aile içerisinde yaşayan kişi sayısına göre belirlenmektedir. Buna göre iki kişilik bir ailede en az 53 TL yardım alınırken altı veya daha fazla kişilerden oluşan aileler için en az 106 TL yardım ödenmektedir.

Bu sayede ailelerin faturaları hafiflemekte ve daha rahat bir hayat sürmektedirler. Bu yardımdan faydalanmak için kendi il ve ilçenizde bulunan Sosyal Yardım Dayanışma Vakfından ya da Aile Bakanlığından da bilgi alabilirsiniz.

Yakacak Yardımı Nasıl Alınır?

Sivil toplum örgütleri tarafından yapılan yakacak yardımları öncelikle doğalgaza erişimi olmayan ve hala odun, kömür ile ısınmaya devam eden bireylere öncelik verilmektedir. Tabi ki bunun içinde bazı şartların yerine getirilmesi gerekiyor. Öncelikle ihtiyaç sahibi bireylere destek verildiğinden dolayı gerekli kişiler sivil toplum kuruluşları tarafından tespit edilmektedir.

Yakacak yardımı konusunda en az 500 kg kömür yardımı ve odun yardımı yapılmaktadır. Bu yardımlarda gereken şartlara bakacak olursak yardım alacak kişilerin sosyal güvencesi bulunmaması gerekmektedir. Ayrıca hane gelir düzeyinin asgari ücretin 3’te 1’inden az olması gerekmektedir. Bu yardımlara başvurmak için ise tek yapmanız gereken çevrenizde bulunan sosyal yardımlaşma ve dayanışma vakıfları ile iletişime geçmek.