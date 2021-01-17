Geri Ödemesiz 65.000 TL Destek Ödemesiyle Herkes Rahat Bir Nefes Alacak

Her yıl binlerce kişi aldığı desteklerle birlikte hayallerine bir adım daha yaklaşıyor. Kendi işletmesini kuran kişiler aldıkları hibe desteğiyle birlikte, bir işletmenin en çok zorlandığı kuruluş aşamasında desteklenerek ayakta kalmaya çalışıyor. Yeni bir işletme kuran kişilerin yardımına ise KOSGEB koşmaktadır. Yeni işletme kurarak iş hayatına atılmak isteyenler için hibe destek ödemeleri pandemi sürecinde de devam ediyor. Üstelik geçtiğimiz yıl 60 bin lira olan bu tutar bu yıl itibariyle 65.000 TL ye yükseltildi.

KOSGEB tarafından yapılan bilgilendirme metninde yer alan ifadeler şu şekildedir;

KOSGEB Yeni Girişimci Programı yeni kurulan işletmelerin en kırılgan oldukları dönemde hayatta kalma oranının arttırılmasını ve ulusal plan ve programlar doğrultusunda yeni işletmelerin kurulmasını ve sürdürülmesini sağlamayı amaçlamaktadır.

Yeni Girişimci Programı, Geleneksel Girişimci ve İleri Girişimci olmak üzere iki alt programdan oluşmaktadır. Geleneksel Girişimci Programı işletmeleri kuruluş yıllarında desteklemeyi ve bu işletmelerde istihdamı teşvik etmeyi hedeflemektedir. İleri Girişimci Programı ise ülkemizin küresel piyasalarda rekabet edebilmesine olanak sağlayarak, ihracat yapabilecek, daha fazla istihdam sağlayabilecek, marka olabilecek, yenilikçi ve teknoloji altyapısına sahip sektörlerde yer alan işletmelerin sayısının arttırılmasını hedeflemektedir. Bu kapsamda 2021 yılı itibariyle girişimcilere 65.000 liradan başlayarak 350.000 liraya kadar destek veriliyor.

KOSGEB Yeni Girişimci Programı'ndan faydalanabilmek için izlenmesi gereken bazı adımlar bulunmaktadır. Öncelikle iş fikrinize yönelik NACE kodunu tespit ederek sürece başlayabilirsiniz. Kuracağınız iş KOSGEB tarafından destekleniyorsa bu destek programından faydalanabilirsiniz. Program tarafından desteklenen sektörlerin NACE kodlarını, resmi internet sitesi üzerinden öğrenebilirsiniz. İşletme kurmadan önce KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Katılım Belgesi'ni almanız gerekmektedir. Başvuru yapmak isteyen vatandaşlarımız, Geleneksel Girişimci veya İleri Girişimci eğitimini tamamlamış olmanız gerekmektedir.

Girişimcilerin kuracakları işe yönelik NACE kodunun tespitinin yapılmasının ardından, yapacağınız işin faaliyet tablosu bölümünden kontrol edilmesi gerekmektedir. KOSGEB tarafından desteklenen iş modelleri faaliyet tablosunda açıkça belirtilmiştir.

E-DEVLET ÜZERİNDEN BAŞVURU

Girişimcilik eğitimlerine e-devlet üzerinden başvuru yapabilirsiniz. Bu eğitimlere herkes ücretsiz bir şekilde katılabilir. Üstelik pandemi nedeniyle eğitimler online ortamda gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle günün istediğiniz saatinde online platformlardan ücretsiz olan girişmcilik eğitimlerini alabilirsiniz. Eğitimlere başamak için KOSGEB veya herhangi bir kuruma başvuru yapmanıza gerek yoktur.

İlgili eğitim programını tamamlamayan adaylar Yeni Girişimci Programı'na başvuru yapamaz. Buna ek olarak, KOSGEB tarafından desteklenmeyen programlar kapsamında iş kuracaklar bu destekten yararlanamazlar ancak eğitimi tamamlayan kişilerin iş hayatındaki başarı oranı daha yüksek olacaktır.

Girimcilik eğitimini tamamlayan kişiler için bir sonraki aşama işletmenin kurulması aşamasıdır. Geleneksel Girişimci veya İleri Girişimci programına başvuru yapacak işletme sahiplerinin, işletme kurarken dikkat etmesi gereken bazı önemli noktalar bulunmaktadır. Desteklenen şirketler kapsamında işletmenin Limited veya Anonim şirket olarak kurulması gerekmektedir. Adi ortaklıklar KOSGEB tarafından desteklenmemektedir. İşletme kuran kişinin en az %50 ortaklık payına sahip olması gerekmektedir. Son olarak başka bir iş yerinde sigortalı olarak çalışan veya başka bir işletme sahibi kişiler bu programdan faydalanamazlar.

GERİ ÖDEMESİZ 65 BİN TL DESTEK ÖDEMESİ

Geleneksel Girişimci kapsamında yeni işletme kuracak kişilere 65 bin liraya kadar maddi destek imkanı sunuluyor. Yapılacak destekler kuruluş desteği ve performans desteği olmak üzere iki temel başlık altında incelenmektedir. Bu bağlamda girişimcilere;

Kuruluş desteği olarak; Gerçek kişi işletmelerine 5.000 TL, Sermaye şirketi işletmelerine 10.000 TL kuruluş desteği sunulmaktadır.

Performan destekleri kapsamında ise birinci performans döneminde toplam 35 bin TL, ikinci performans döneminde aynı şekilde 35 bin TL destek ödemesi verilir. Bunlara ek olarak eğitimi tamamlayan kişilere 5 bin lira sertifika desteği sunulur. İşletme kuracak kişinin genç, kadın, engelli, şehit yakını veya gazı olması durumunda ek 5 bin lira destek ödemesi yapılır.

Geçtiğimiz yıl 60 bin TL olan Gelenekel Girişimci desteği bu yıl yapılan güncelleyle birlikte 65 bin liraya çıkartıldı. Sizde kendi işletmenizi kurarak KOSGEB tarafından yapılan 65 bin lira geri ödemesiz destek programından faydalanabilirsiniz.