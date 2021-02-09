Geliri Olmayan Vatandaşlara 60 Ay Vadeli 50 Bin 100 Bin Lira Kredi Fırsatı! Kefil, Teminat, Gelir Belgesi İstenmiyor!

Geliri olmadığı halde nakit paraya ihtiyacı olan vatandaşlar ihtiyaç kredisi çekmek için gelir belgesiz kefilsiz kredi veren bankaları araştırıyor. Sizler için teminat, kefil ya da gelir belgesi istemeyen bankaları ve kredi koşulları araştırdık.

Bankalar ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlara gelir belgesi talep etmeden kredi kullanma fırsatı sunuyor. Vatandaşın kullanmak istediği kredi miktarına göre bankanın sunduğu kredinin özellikleri değişiklik gösteriyor. Gelir belgesiz kefilsiz kredi veren bankalar öncelikle kredi notunuza daha sonra ödeme geçmişlerinize bakıyor. Bunlar iyi durumdaysa kolayca ve çabucak kredi çekebiliyorsunuz.

ODEABANK GELİR BELGESİZ KREDİ

Odeabank ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlardan herhangi bir şekilde teminat keyfi gelir belgesi talep etmiyor. Aylık yüzde 1,97 faiz oranı uygulayan banka 50.000 liraya kadar 36 aya varan vadelerle anında kredi çekmenize imkan tanımaktadır. Kişinin bankaların kara listesinde olmaması ve kredi notunu yüksek olması değerlendirmeleriniz açısından olumlu olacaktır. Kredi başvurunuzu hem online olarak hem de şubelere giderek yapabilirsiniz.

ENPARA GELİR BELGESİZ KREDİ

QNB Finansbank’ın bünyesinde çalışan Enpara dijital bir bankacılık hizmetidir. Kredi almak isteyen vatandaşlar online kanalları kullanarak gelir belgesi sunmadan 50.000 liraya kadar kredi çekebilmektedir. Üstelik banka 3 ay sonra ödeme imkanı sunmaktadır. Bu kredi sayesinde nakit para ihtiyacınızı anında karşılayabileceksiniz. Dileğin vatandaşlar Enpara mobil uygulamasından ya da internet sitesinden veya SMS aracılığıyla başvurularını gerçekleştirebilir.

Garanti Bankası kredi notu iyi olan ve bankaların kara listesinde olmayan vatandaşlara gelir belgesi istemeden 100.000 liraya kadar kredi imkanı sunmaktadır. Bu vatandaşlar başvurularını online kanallar üzerinden gerçekleştirebilir.

DENİZBANK GELİR BELGESİZ KREDİ

Gelir belgesi olmadan ihtiyaç kredisi çekmek isteyen vatandaşlara kredi veren bankalardan birisi Denizbank'tır. 60 aya varan vadelerle kredi veren bankaya, kredi başvurularınızı online olarak ya da SMS ile iletebilirsiniz.

ZİRAAT BANKASI KEFİLSİZ GELİR BELGESİZ KREDİ

Devlet bankalarından birisi olan Ziraat Bankası vatandaşlardan teminat istemeden gelir belgesi ya da kefil talep etmeden 50.000 liraya kadar 36 ay vade ile kredi çekmesine imkan tanımaktadır.

VAKIF BANK GELİR BELGESİZ KREDİ

Gelir belgesi olmadan yüksek limitli kredi veren bankalardan biri de Vakıfbank’tır. Vakıfbank kara listeye düşmemiş ve kredi notu iyi olan vatandaşlara 60 ay vade ile gelir belgesi talep etmeden kredi vermektedir.