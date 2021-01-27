Gelir Kaybı Yaşayanlara Kira Yardımı Başvuruları Devam Ediyor! İşte Başvuru Koşulları

Gelir kaybı yaşayan vatandaşlarımız için kira yardımı destekleri devam ediyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan tarafından yapılan açıklamalara yüzbinlerce vatandaşımıza müjde geldi!

Gelir kaybı yaşayan yüzbinlerce vatandaşımız verilen kira yardımları için başvuru süreçleri uzatıldı! işte başvuru koşulları ve tüm ayrıntılar haberimizde.

Gelir kaybı ve kira yardımı için vatandaşlarımıza tanınan süre uzatıldı. Vatandaşlarımız başvurdukları takdirde 500 ila 750 Türk lirası arasındaki kira yardımının yanı sıra bin Türk lirası da gelir kaygılarından dolayı destek alabilirler. Başvuruları süreçler sona ermişti fakat Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan başvuru sürelerinin uzatıldığını duyurdu…

GELİR KAYBI KİRA YARDIMI BAŞVURUSU NE ZAMAN BİTECEK?

Bakan Pekcan tarafından yapılan açıklamalara göre ise başvuru süreci 31 Mart 2021 dönemine kadar uzatılmış durumda. Bu süreye kadar vatandaşlarımız kira ve gelir kaybı desteği için başvuru yapabilirler.

Aynı zamanda başvurularını vatandaşlarımız hiçbir kuruma gitmeden e-devlet üzerinden de kolayca yapabiliyorlar.

GELİR KAYBI VE KİRA DESTEĞİ TUTARLARI

Vatandaşlarımıza ise verilecek gelir kaybı yardımı bin Türk lirası. Ve toplamda yine üç aylık sürede vatandaşlarımız 3 bin Türk lirasını hibe olarak alabilme fırsatın sahipler.

Esnaf ve zanaatkârımıza yönelik verilen bu yarımda iş yerini kira olması durumunda büyükşehir belediyelerinin bulunduğu illere 750 Türk lirası kira desteği yapılacak. 3 aylık verilecek bu destek de ise toplam 2 bin 250 Türk lirası hibe edilecek. Kalan şehirlerde ise kira yardımı 500 Türk lirası olacak. 3 ayın sonunda da toplam bin 500 Türk lirası hibe edilmiş olacak.

Eğer vatandaşlarımızın iş yerlerinin kirası destek tutarının altındaysa bu belirlenecek ve kira tutarı kadar destek yapılacak.

Eğer vatandaşlarımız gerekli koşulları sağlarsa hem destek kaybı için hem de kira desteği için hibe alabilecek.

Eğer vatandaşlarımızın birden fazla işletmesi varsa sadece bir işletmesi için kira desteği alabilecek.

2 MİLYONDAN FAZLA BAŞVURU

Ticaret Bakanı Pekcan tarafından yapılan açıklamalara göre ise desteklere şimdiye kadar 2 milyondan fazla esnaf ve zanaatkâr başvuru yaptı.

Bakan Ruhsar Pekcan ise sözlerini gelir kaybı desteği be kira desteği ile birlikte salgından etkilenen işletmelerin yanında olduklarını belirterek bitirdi.