Gelir Belgesiz ve Kefilsiz Anında 50 Bin Lira İhtiyaç Kredisi Fırsatı!

Oluşturduğu kredi kampanyaları ile vatandaşlara avantajlı kredi çekme fırsatı veren İş Bankası 2021 yılı için oluşturduğu Anında İhtiyaç Kredisi kampanyası ile eğitim, elektronik, beyaz eşya gibi tüm ihtiyaçlarınızı anında karşılamanız için 36 aya varan vade seçenekleri ve esnek ödeme planları sunuyor. Üstelik kredinizin ilk taksitini 3 ay sonra ödemeye başlayabileceksiniz. Tüm bankalar arasında en uygun faizli ihtiyaç kredisi veren İş Bankası’ndan kredi almak için şubelere gitmenize gerek bile yok. Online kanallardan hemen başvuru yapabilirsiniz.

İŞ BANKASI ANINDA İHTİYAÇ KREDİSİ ÖZELLİKLERİ

İş Bankası’ndan alacağınız Anında İhtiyaç Kredisi ile eğitim, elektronik, beyaz eşya gibi tüm nakit gerektirecek ihtiyaçlarınızı kolay bir şekilde ödeyebilirsiniz.

Anında Kredi kampanyası kapsamında 50.000 liraya kadar kredi çekebilirsiniz. Üstelik kredi almak için şubeye gitmenize gerek yok. İşCep, İnternet Şubesi veya Bankamatikler üzerinden kredi başvurunuzu anında gerçekleştirebilirsiniz ve krediniz onaylanırsa paranız hesabınıza anında yatırılacaktır.

Anında Kredi’ye başvuru yaparken kredinizin ilk taksitini 3 ay sonra ödemeye başlayacağınızı belirtebilirsiniz. 90 güne kadar ödemesiz dönemli Anında Kredi fırsatından yararlanmak için başvurunuzu İşCep veya İnternet Şubesi’nden yapmanız gerekmektedir. ATM’ler üzerinden yapılan başvurularda ilk taksit ödemenizi 3 ay ertelemeniz mümkün olmayacaktır.

İş Bankası’ndan kullanacağınız Anında Kredi taksit ödemelerinizin tutarını bütçenize göre belirleyebilirsiniz.

Anında Kredinizin geri ödemelerini isterseniz aylık eşit taksitlerle, isterseniz kişiye özel esnek taksitli ödeme planlarıyla yapabilirsiniz.

ÖRNEK ÖDEME PLANI

İş Bankası aracılığı ile alacağınız 10 bin liralık ihtiyaç kredinizi 36 ay vade ile ödemeyi seçerseniz uygulanacak faiz oranı yüzde 1.50’dir. Bu kredi için aylık olarak ödemeniz gereken taksit tutarı 379,84 liradır. Yani günlük olarak 12 lira ödeyerek 10 bin liralık ihtiyaç kredisi sahibi olabilirsiniz.

İŞ BANKASI İHTİYAÇ KREDİSİNE NASIL BAŞVURULUR?

İşCep

İşCep aracılığı ile ihtiyaç kredisini başvurusu yapmak için;

Telefonunuzda İşCep mobil uygulaması yoksa öncelikle uygulamayı indirin ve ardından mobil uygulamaya giriş yapın.

‘Krediler’ menüsüne basın

‘Anında Kredi Başvuru’ seçeneğine tıklayın ve istenen bilgileri girerek başvurunuzu yapın.

İnternet Şubesi aracılığı ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için;

İş Bankası’nın resmi internet sitesine girin.

‘Kredilerim’ menüsüne seçin.

‘Anında Kredi’ seçeneğine basın ve başvurunuzu gerçekleştirin.

Bankamatik

İş Bankası Bankamatikleri aracılığı ile ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak için;

İlk olarak ‘Kartlı İşlem’ menüsüne tıklayın.

‘Daha Fazlası’ butonuna tıkladıktan sonra ‘Anında Kredi ve Ek Hesap’ seçeneğine basın.

Kartı olmayan vatandaşların ‘Kartsız İşlem’ menüsüne girmesi gerekmektedir.

Bu menüye girdikten sonra ‘Başvurular’a basın.

‘İhtiyaç Kredisi’ seçeneğine tıklayarak başvurunuzu gerçekleştirin.

KREDİM NE ZAMAN YATAR?

İşCep, İnternet Şubesi veya Bankamatikler üzerinden yapacağınız ihtiyaç kredisi başvurunuz onaylanır onaylanmaz talep ettiğiniz kredi tutarı anında hesabınıza yatacaktır.

İHTİYAÇ KREDİSİ ÖDEMELERİMİ NASIL YAPABİLİRİM?

İş Bankası ihtiyaç kredisi taksit ödemelerinizi İnternet Şubesi, Bankamatikler veya İşCep üzerinden yapabilirsiniz. Taksit ödemelerinizi yapmanız gereken tarihte hesabınızda yeterli miktarda bakiyenin olması durumunda taksit ödemeniz kartınızdan otomatik olarak çekilir.

Güncelleme Tarihi: 04 Ocak 2021, 06:45