Gayrimenkul Alacaklara Dikkat! Güvenli Tapu Devri Nasıl Yapılır?

Gayrimenkul satın alımı özellikle de ilk defa yapacak vatandaşlarımız için oldukça zor gelebilir. Yeni terimler, yapılacak işler çoktur. Özellikle de emlakçı ile çalışmayan vatandaşlarımız her adımı kendileri yapacağı için kafaları kolayca karışabilir. Bizde sizler için adım adım güvenli tapu devri nasıl yapılır derledik. İşte detaylar haberimizde;

Gayrimenkul alım satımını bazıları hayatlarında bir kez bazıları da kazançlı bir yatırım olarak görürler. Her ne olursa olsun bu yatırımca hırsızlık ve dolandırıcılık gibi olumsuzluklar da vatandaşlarımız karşısına sıkça çıkabiliyor. Hatta bazı vatandaşlarımız bu süreçte büyük maddi kayıplar da yaşayabiliyor. Tapu devri sürecinde tarafların birbirini tanımaması da yine güvensizliğe neden oluyor. Yine bu esna da çıkacak olumsuzluklar tapu dairesine giderken paranın çalınması gibi olumsuzluklar ise başlı başına dert.

Peki vatandaşlarımız bu yollardan nasıl kurtulabilir? Vatandaşlarımız için en güvenli yolları araştırdık. Bunlardan biri de Tapu Güvenilir Hesap! Bu hesap ile vatandaşlarımız problem yaşamadan çok kolayca tapu işlemlerini güvenle gerçekleştirebilir.

Tapu Güvenilir Hesap nedir?

Tapu Güvenilir Hesap ile birlikte vatandaşlarımız gayrimenkul alımlarını çok daha kolay şekilde yapabilecekler. Bu hesap ile alışveriş konusunda anlaşmaya varan alıcı ve satıcı, tapu ve satışı aynı anda güvenli bir şekilde değiştirebiliyorlar. Vatandaşlarımızın tapusu üstüne geçtiğinde hesaptaki parada alıcıya geçmiş oluyor.

Tüm riskleri ortadan kaldırıyor

Gayrimenkul alım ve satımlarında vatandaşlarımız paramı alamazsam, para sahte midir gibi konularda stres yapabiliyor. Satıcılarda yine paramı alabilir miyim, ya da paramı çaldırır mıyım gibi konular da strese girebiliyor. Her iki tarafında birbirini tanımaması daha da gergin bir ortama sebep olabiliyor. Vatandaşlarımızın bu tip problemlerini önlemek içinse Tapu Güvenilir Hesap geliştirildi. Bu hesap ile vatandaşlarımız entegre bir şekilde tapu satışını ve para havalesini gerçekleştiriyor. Bu şekilde hem alıcı hem de satıcıya güven ortamı sunulmuş oluyor.

Tapu İşlemleri Artık Kolay ve Çabuk Gerçekleşecek

Gayrimenkul alım-satımı sırasında en yakın şubeye giderek gayrimenkul satış bedelinin alınması, tapu harç bedellerinin ödenmesi ve tapu dairesinden işlem sırası almak ve benzeri süreçler hem satan hem de alan vatandaş için zaman alıcı bir süreç. Emlak Katılım, Tapu Güvenilir Hesap ile yukarıda belirtilen işlemlerin hepsinin aynı anda yapılabilmesini sağlıyor. Bu sayede gayrimenkul alım-satım işlemleri kolay ve kısa sürede gerçekleşiyor. Emlak Katılımdan bir ilk olan Tapu Güvenilir Hesap nasıl çalışır?

Emlak Katılım Bankası'ndan Açılabilen Tapu Güvenilir Hesabın İşleyiş Şekli

Bu hesap, Türkiye Emlak Katılım Bankası ve Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü tarafından ortaklaşa hazırlanmış bir uzlaşma sonucunda ülkemizde bulunan tüm tapu daireleri ile bağlantılı bir şekilde işlemekte. Entegre şekilde çalışan bu sistem tarafından sağlanan verinin derlenmesi sonucunda alıcı ve satıcı, tapu harç bedeli ve diğer masrafları tek bir sistem üzerinden aynı anda yapabiliyor. Emlak Katılım Bankası sektörde bir yenilik gerçekleştirerek Tapu Güvenilir Hesap ile gayrimenkul ticaretinin daha güvenli hale gelmesini sağlamış durumda.