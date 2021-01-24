Garanti’den Özel 240 Ay Vadeli Konut Kredisi Müjdesi Geldi

Garanti Bankası müşterilerine özel tam 240 ay vadeli konut kredisi sunuyor! Ayrıntılar ise haberimizde.

Garanti Bankası çiftçi müşterilerine özel konut kredisi sunacağını duyurdu! Sağladığı konut finansmanında sadece çiftçilere özel fırsatlar bulunuyor! Finansman desteğinin en güzel yanı ise ödemelerin hasat döneminde de yapılabilecek olması.

Garanti Bank konut kredisi kampanyasına birçok yenilik ekledi. Birçok banka şimdi müşterilerinin mesleklerine göre özel krediler çıkıyor. Emeklilere özel, kamu çalışanlarına özel krediler çıkmakta. Garanti Bankası bir yenilikte çiftçiler için yaptı. Müşteri olan çiftçi vatandaşlarımıza özel kredi fırsatları sunacağını açıkladı. Ardından da kaçırılmayacak fırsat gibi olan 240 ay vadeli konut finansmanını açıkladı!

GARANTİ ÇİFTÇİLERE ÖZEL

Çiftçilere birçok bankadan özel finansman destekleri sağlanmakta. Halkbank, Ziraat Bankası gibi kamu bankalarının yanı sıra aynı zaman İş Bankası ve Garanti Bankası gibi de daha birçok banka özel paketler sunuyor.

Fakat Garanti Bankası açıkladığı yeni konut finansman paketi ile birçok bankanın bir adım önüne geçti. Banka sunduğu kredi desteği ile ev almak isteyen çiftçi vatandaşlara çok özel bir fırsat sunuyor. Tamimiyle çiftçilere özel ödeme yöntemleri de cabası.

KREDİNİN ÖZELLİKLERİ

Kredinin özellikleri ise saymakla bitmeyecek cinsten. Bizde siz okuyucularımız için liste yaptık. Garanti de kendi resmi internet sayfasından açıkladığı duyuru da çiftçilere 240 aya kadar vade ile özel ödeme planlarından oluşmuş konut kredisinden bahsetti. Kredinin diğer özellikleri ise şu şekilde;

Kişiye özel oluşturulmuş faiz oranları

Kişiye özel oluşturulmuş ödeme planı

Çiftçilerimiz isterlerse hasat zamanından bir sonraki hasat zamanına taksitlerini ödeyebilirler

240 ay yani 20 yıla kadar vade seçeneği

Ek teminat gösterilmesi durumunda ise banka tarafından evin değerinin tamamına kadar kredi olanağı

Hasat dönemine göre ayarlanmış özel ödeme planları

BAŞVURU NASIL YAPILIR

Garanti Bank tarafından çiftçilere özel verilen konut finansman desteğinden yararlanmak isteyen vatandaşlarımız ise banka şubelerine bizzat başvuru yapmaları gerekmektedir.