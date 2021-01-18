Garanti Bankası, Akbank ve QNB Finansbank'tan 70000 TL ihtiyaç kredisi kampanyası başladı

Garanti Bankası, Akbank ve QNB Finansbank üzerinden ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin öncelikle olarak banka kredi politikalarına uygun birer müşteri olması gerekiyor. Bankalar her başvuru yapan müşterilere kredi onayı vermemektedir. Kredi başvurusu yapacak olan kişilerin başvuru şartları uygun olması durumunda kredilerine kullanabilirler.

Garanti Bankası, Akbank ve QNB Finansbank üzerinden kredi onayı almak istiyorsanız kredi notunuzun en az 1200 ve üzerinde olması gerekiyor. Bu şartlara uygun olmanız durumunda da banka sizlere kredinizi hemen kullanılacaktır.

Şimdi sizlere bu bankaların nasıl kredi vereceği hakkında bilgiler vermek istiyoruz.

Garanti Bankası 70000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Garanti Bankası üzerinden 70 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Garanti Bankası 70000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan müşteriler 36 ay vadeye kadar kredi kullanabiliyor. Size en yakın banka şubesine giderek kredinizi bankadan kullanabilirsiniz.

70000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yapacağınız zaman banka sizin en az 3 aylık sigortanızın olmasını isteyecek ve kredi notunuzun da 1200 ve üzerinde olmasını isteyecektir. Eğer emekli iseniz de emekli maaşınızı Garanti Bankası üzerinden taşıyarak kredi başvurusunu yapabilirsiniz. 70000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığınız zaman diğer bankalarda olan kredi ve kredi kartı borçlarınızı da bu kredi ile birlikte ödeyerek kapatabiliyorsunuz. Garanti Bankası ayrıca mobil bankacılık üzerinden ve bankanın resmi internet sitesi üzerinden de 70 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi imkanı sağlamaktadır.

Akbank 70000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

Akbank üzerinden 70000 tl ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapabiliyorsunuz. Size özel olarak verilen bu kredi kampanyaları da banka müşterisi olan kişilerde online olarak internet bankacılığı üzerinden kredi imkanı sağlamaktadır. İhtiyaç kredisi başvurusu yapacak olan kişilerin Akbank Direkt hesabı olması durumunda kredilerinin başvurularını online yapabilir ve 36 ay vadeye kadar kendi hesaplarına bu krediye atabilir. Ayrıca banka şubesine giderek de kredi başvurusunu yapabiliyorsunuz.

QNB Finansbank 70000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu nasıl yapılır?

QNB Finansbank üzerinden 70 bin TL'ye kadar ihtiyaç kredisi başvurusu yapmak isteyen müşteriler kimlik numaralarına 50 30 numarasına yazarak Kredi başvurusunda bulubabiliyor. Ayrıca banka müşterileri TC kimlik numaralarını buraya yazarak gönderdikleri mesaj gibi ayrıca internet sitesi üzerinden kredi başvurusu yapabilmektedirler. Kredi başvurusu yapacak olan kişiler 70 bin TL'ye kadar hızlı bir şekilde onay alabiliyor. QNB Finansbank 70000 TL ihtiyaç kredisi başvurusu yaptığında onay alırsanız sizin kredi notunuza göre faiz oranlarından yararlanacak ve bu şekilde kredinizi kullanacaksınız. QNB Finansbank 70000 TL İhtiyaç kredisinde ilk taksit ödemesinde 3 ay erteleme yapabilirsiniz.