Faizsiz, Peşinatsız ve Kredisiz Ev Araba! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Flaş Talimat!

Sonrasında yaşanan üzüntü ise beraberinde doğurduğu sıkıntıları sadece vatandaşa değil devlete de yansımaktadır. Bu yalan haberler içerisinde en ün salmış olanı ise ‘’Çiftlik bank ‘’ olarak adlandırılmaktadır. Sayısız vatandaşın maddi kayıplarına yol açan ve devleti de zor durumda bırakan bu dolandırıcılık kampanyası oldukça büyük bir zarar ile gündeme oturan haberlerin başında olmaktadır. Buna rağmen vatandaşlar günümüzde bu yalan haberlere inanmayı sürdürmektedirler.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan Flaş Talimat Geldi!

İki hafta önce grup toplantısı çıkışında şeref salonu boyunca kendisini bekleyenleri selamlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye Büyük Millet Meclisi binasından ayrılmadan önce dinlenmek istedi. Dinlenme esnasında gözüne çarpan televizyon reklamı üzerine Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan’ a şu sözler ile durumun ciddiyetini iletmektedir. “Lütfi, şu işe bir çekidüzen verin. Bunlarla ilgili şikâyetler artıyor, Çiftlik Bank işine dönecek.

Batarlarsa devlete yük olacak hepsi!’’ cümlesiyle birlikte harekete geçildiği görülmektedir. Konu hakkında gereken çalışmaların yapıldığı belirtilirken aynı zamanda bu yasa düzenlemesine büyük firmalarında bu duruma destek verdiği görülmektedir. Sebebi ise köklü firmaların hassas olduğu reklam sektöründe, köklü olmayan ve dolandırıcılık amaçlı reklamlar düzenleyen bu firmalara gereken yaptırımların uygulanması gerekmektedir.

Hemen her vatandaşın mağdur olmasına olanak sağlayan bu reklam kampanyalarına dikkat edilmesi gerekmektedir. Telefon üzerinden kredisiz ev veya araba kazandığı söylendiğinde vatandaşın bu durumu reddetmesi ve hızlı bir şekilde yetkililer ile iletişime geçmesi önem arz etmektedir. İnternet üzerinden bu tarz reklamlar ile karşılaşıldığında ise yapılması gereken reklamın yayınlandığı yerde bulunan seçeneklerden reklamın şikâyet edilerek dolandırıcılık maksadı ile ilgili olduğu belirtilmesi diğer vatandaşların mağduriyetine engel olmak adına da yarar sağlamaktadır. Televizyon kanallarında bu reklamların görülmesi durumunda CİMER veya kanal websitesi üzerinden bu durum hakkında ihbar şikâyeti oluşturulması oldukça önem yer etmektedir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Hassasiyeti Vatandaşı Etkiledi!

Vatandaşların mağduriyeti karşısında sessiz kalmayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bu düşünceli tavrı oldukça takdir toplamaktadır. Vatandaşlar bu hassasiyetinden dolayı teşekkürlerini iletmekle birlikte mağdur olanlar ise ne yapacaklarını şaşırdıklarını iletmektedirler.

Faiz, Peşinat, Kefil Unsurları Neden Önemlidir?

Bir ev veya araba alınacağı zaman vatandaştan talep edilen bazı unsurlar ve koşullar vardır. Bunların başında kefil gelmektedir. Sebebi ise vatandaş ödemeyi yapamadığı takdirde onun yerine yapabilecek bir başka vatandaş olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra bu ödemeyi yapacağını garanti eden bir vatandaş olması durumuna da kefil denmektedir. Peşinat talebinin sebebi protokol unsurlarını yerine getirmek için yapılmaktadır. Daha anlaşılır bir tabir ile işi resmileştirmek adına talep edilmektedir. Faiz ise bir ürün taksit ile alındığı takdirde üzerine eklenen tutardan bahsedilmektedir. Bu unsurlar ve talepler olmadan, karşılığında hiçbir şey istemeden bir kurumun bir vatandaşa verdiği her şeyin adı bağış, destek, hibe olarak adlandırılmaktadır. Bağış, destek ve hibe gibi durumlarda bile belirli unsurlar olduğu da unutulmamalıdır. Tüm vatandaşların bu konuda hassasiyet ve dikkatli yaklaşması önem yer etmektedir.

