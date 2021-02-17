Faizsiz Kredi Resmi Gazetede Yayımlandı! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 6 Ay Ertelemeli 10 Bin TL kredi

Pandemi sürecinin uzun sürmesi ekonomik alanda olumsuz etkilere neden olmaktadır. Olumsuz etkilenen ekonomi dolayısı ile bireysel olmakla beraber vatandaşlar ekonomik sıkıntılar yaşadıklarını belirtmektedir. Erdoğan bugün itibari ile vatandaşa 6 ay ertelemeli 10.000 tl kredi vereceğini açıkladıktan sonra vatandaş gözlerini kamu bankalarına çevirdiğini belirtmektedir.

Gözler Halkbank Vakıfbank ve Ziraat Bankasına Çevrildi!

Halkbank faizsiz kredi hazırlıklarına başladığını belirtmesiyle daha önce de sağladığı %50 faiz indirimi haberleriyle birlikte gözlerin diğer kamu bankalarına çevrilmesini olumlu karşılamaktadır. Vakıfbank ve Ziraat Bankası gibi diğer kamu bankalarının 6 ay ertelemeli olacak bu destek paketi içerisinde yer alıp almayacağı merak edilmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tüm kamu bankaları üzerinden paket desteği verecek mi sorusu akıllarda yer almaktadır.

Özel Bankalar Paket Desteğinde Bulunacaklar mı?

Özel bankalardan herhangi bir destek paketi olup olmayacağı vatandaşların akıllarında büyük soru işareti bırakmaktadır. Devlet desteği ve kamu bankalarının paket açıklamaları üzerine yaptıkları aralıksız hazırlıklar sonucunda gözler bu sefer özel bankalara çevrilmektedir. Vatandaşlar özel bankalardan aldıkları bireysel ihtiyaç kredisi başta olmak üzere sağlık, konut, araç gibi kredilerinde de bir destek paketi beklediğini açıkça belirtmektedir. Pandemi sürecinde ekonomik olarak sıkıntılar yaşayan vatandaşlar ve esnaflar için özel bankaların sunacağı teklifler oldukça önem yer etmektedir.

Paket İçeriği Açıklandı!

Resmî gazetede yayımlanan bilgiler doğrultusunda vatandaşı rahatlatacak bir paket açıklaması olduğu açıkça görülmektedir. Bu paketin içeriği oldukça merak edilmektedir.

Faiz oranının 0.49 olması faiz yok denmesi için yeterli görülmektedir. Bu paket bireysel ihtiyaç finansmanı ve 6 ay erteleme içermektedir. Paket tutarı açıklanan bilgilere göre 10.000 tl olarak belirtilmektedir. Bunun üzerine akıllara ilk gelen soru Erdoğan kamu bankaları üzerinden 6 ay ertelemeye sahip olan 10.000 tl kredi paketini verecek mi olmaktadır. Bugün yayımlanan Resmî gazete haberine göre esnaf ve sanatkarlara özel bir paket içeriği bulunmaktadır.

Esnaflar ve Sanatkârlar Gözlerini Faizsiz Kredi Paketine Çevirdi!

Pandemi süresince oldukça olumsuz etkilenen ve devletten bu konuda çözüm beklediğini açıkça ifade eden esnaf ve sanatkârlar için müjdeli haber geldiği belirtilmektedir. Esnaf ve sanatkârlar için hazırlanan bu destek paketi oldukça merak uyandırmaktadır. Paket desteğiyle birlikte umutlanan esnaflar için bu paketin sevinç kaynağı olduğu açıkça görülmektedir. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2021 yılında geçerli olacak bu kararnameyi imzalarken sanatkâr ve esnafların Halkbank üzerinden kullanabileceği kredilerde %50 faiz indirimden yararlanabileceğini belirtmektedir. Peki bu paket esnaf ve sanatkârlar için hangi kolaylıkları içermektedir?

Esnaf ve sanatkârlar için açıklanan pakette 30.000 tl limitine kadar.

KOSGEB üzerinden başvuru tarihi göze alınarak 30 yaşını geçmemiş olan ve uygulamalı girişimcilik eğitimini tamamlamış ve mezun olmuş girişimcilerin ise KOSGEB tarafından 100.000 tl ye kadar.

Ustalık belgesini almış olanlar için ise en az 1 yıllık ustalık belgesi olan ve yine en az kendi adına 1 yıllık işletmesi olduğunu belgeleyebilen girişimci esnaflara ise %100 faiz indirimi desteği verileceği ilan edilmiş bulunmaktadır.

Erdoğan Tüm Vatandaşlar için Paket Onaylayacak mı?

Bu haber doğrultusunda devlete karşı beklentilerin yoğunlaştığı göze çarpmaktadır. Pandemi süreci nedeni ile yaşanan ekonomik zorlukların karşısında tüm vatandaşlar için geçerli olacak bir destek paketi veya ‘’ pandemi kredisi ‘’ adı altında bir bütçe ayrılacak mı sorusu akıllara gelmektedir. Bu sorulara cevap olarak ise Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan paket ve destek çalışmalarının hızla devam edeceğini belirtmektedir.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021, 23:24