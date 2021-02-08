Faizsiz Kredi Müjdesi Yürürlüğe Girdi! Yüzde 100 Faizsiz Kredi

Korona virüs salgının ortaya çıkması ile dünya ülkelerinde olduğu gibi ülkemizde de ekonomik çalkantılar yaşanmaya devam ediyor. İlk vakanın ülkemizde görülmesinin ardından devlet tarafından toplum sağlığını korumak adına bazı tedbirler uygulanmaya başlanmıştı. Tedbirler kapsamında iş yerleri kapanan vatandaşlar başta olmak üzere çalışma hayatına ara vermek zorunda kalan vatandaşlar gelir kaybına uğradı. Yaşanan ekonomik buhrandan nasibini alan vatandaşlar devletten yardım eli beklemişti. Bu noktada ise devletimiz sosyal devlet ilkesi gereği süreç başından itibaren bir dizi yardım kampanyaları düzenleyerek vatandaşların taleplerine kulak vermişti.

Salgın sürecinin başından itibaren sunulan destek paketlerine çeşitli faz evreleri ile sunulan nakdi yardımlar ve gıda yardımları örnek olarak gösterilebilir. Devlet tarafından vatandaşların mağduriyetlerini gidermek adına sunulan bu yardımlar yoğun ilgi görmüştü. Sunulan yardım kampanyaları ile birlikte kısa vadede ekonomik anlamda rahat bir nefes alan vatandaşlar salgın sürecinin beklenenden uzun sürmesi ile tekrar zor durumda kalmaktan endişeliydi. Ancak vatandaşların içerisinde bulunduğu durumu yakından takip ederek konu ile ilgili çalışmalara hız veren yetkililer müjde niteliğinde bir açıklamaya daha imza attı. Yapılan açıklamaya göre vatandaşların bu süreçte ekonomik anlamda rahat edebilmeleri ve önlerini görebilmeleri için devlet destekli faizsiz kredi imkânı sunulacağı belirtildi. Gelen açıklamalar vatandaşlar tarafından memnuniyetle karşılanırken bu açıklamalar çeşitli soru işaretlerini de beraberinde getirdi.

Faizsiz Kredi Müjdesi

Salgın döneminde alınan tedbirler gereği iş yerleri kapanarak gelir kaybına uğrayan binlerce vatandaşa müjdeli haber geldi. Devlet salgının seyrini kontrol altına almak ve toplum sağlığını korumak adına aldığı tedbirlerden olumsuz etkilenen vatandaşların yanında olduğunu gösterdi. İşletmelerine yönelik atacağı adımlar ya da yeni girişimlerde bulunmak isteyen vatandaşlar bu destekten yararlanabilecek. KOSGEB tarafından sunulan diğer kredi imkânlarından yararlanmıyor olmak da temel şart olarak belirlendi.

Otuz yaşını doldurmamış olan bu girişimciler yüzde sıfır faizli kredi seçeneğinden yararlanabilecek. Esnaf ve sanatkârların nakit ihtiyacını karşılamaya yönelik alınan karar yürürlüğe girdi. Karar kapsamında Halkbank’tan esnafa faizsiz kredi sağlanacak. Esnaf ve sanatkârlara gerekli şartları sağladıkları takdirde sunulacak olan bu kredi imkânı bir yıl geçerli olacak. Böylelikle yatırımlarını ve işletme planlarını pandemi döneminde askıya almış olan esnaf ve sanatkârlar ara vermeden girişimlerine devam edebilecekler.

Sanatkârlar ve Esnafa Faiz İndirimi

Geleneksek kültürel ve sanatsal değeri olan kaybolmaya yüz tutmuş meslek grupları ( ahşap oymacılık, sedef kakma, çini, çömlek yapımı, Keçecilik, lüle ve Oltu taşı işçiliği, yorgancılık vb.) ve esnaflara sunulan kredilerde faiz indirimi uygulanacak. Uygulanan indiriminin oranı ise yapılan açıklamalara göre %100 faiz indirimi olarak belirtildi. Yapılan açıklamalar birçok esnaf ve sanatkâr tarafından sevinçle karşılanırken beraberinde de bazı soru işaretlerinin oluşmasına neden oldu. Konu ile alakalı merak edilen soruların başında ise yüzde sıfır faizli krediden kimler yararlanabilecek sorusu geliyor. Vatandaşlar tarafından araştırılmaya ve tartışılmaya devam edilen konu hakkında da açıklamalar gelmeye devam ediyor. Yapılan son açıklamalardan hareketle söz konusu kredi imkânından yararlanabilecek vatandaşlar netleşti.

Mesleki eğitim kanunu kapsamında faizsiz kredi başvuru tarihi en az bir yıllık ustalık belgesine sahip olan ve ilgili meslek kolunda son bir yılda adına işletme kurduğunu belirten esnaflar bu krediden yararlanabilecek. Bu destekten son bir yıl içerisinde ticari faaliyetlerini ve vergi mükellefiyetini sonlandıran vatandaşlar yararlanamayacak. Bununla birlikte önceki yıllarda kullanılan ve bakiyesi bu yıla devretmiş olan krediler için de yüzde yüz faiz indirimi uygulanacak.