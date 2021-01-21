Faizsiz Konut Kredisi ve Araçlarda ÖTV Muafiyeti Komisyonda Görüşülüyor

Adana Milletvekili İsmail Koncuk geçtiğimiz hafta verdiği kanun teklifiyle vatandaşlarımızı heyecanlandırdı. Şehit Yakınlarına Yapılacak Yardımlar Hakkında Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi kapsamında şehit ailelerinin yakınlarına birçok ayrıcalık tanınması amaçlanıyor. Mecliste görüşmeleri devam eden kanun teklifiyle ilgili ayrıntılar şu şekilde:

Kanun Teklifinin Gerekçesi:

"Bu kanun teklifi Şehit kabul eidlen kişilerin eş ve çocuklarına verilen imkanlardan anne, baba ve kardeşlerine; elektrik ve su indirimi, vergi muafiyeti, sağlık, ulaşım, eğitim ve yükseköğretimde katkı payı alınmaması, barınma ve faizsiz konut kredisi, inanç turizmi, iş hakkı sağlanması, evlilik yardımı verilmesi için hazırlanmıştır.

Kanun teklifinde; 'Şehit kabul edilen kişilerin, anne baba ve kardeşleri; istedikleri özel, devlet üniversitesinde veya kamuya ya da özel kişilere ait tüm sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak, her türlü ayakta, yatarak tedavi ve ameliyatlarının yapılması, yurtiçinde tüm hava yollarında, Devlet Demiryollarında, denizyolları şehir hatlarında ve belediye toplu taşıma araçları ve ile belediyeler tarafından kurulan şirketler veya özel firmaların araç ile yapılan toplu taşıma işinde kullanılan araçlarda ücretsiz seyehat etmeleri, kuraya katılmadan Diyanet İşleri Bakanlığı'nın Hac kontenjanından yararlandırılması, kamu konutlarından yararlanma ve kira yardımı verilmesi düzenlenerek, barınma konusunda devletint tam olarak yardımcı olmasını amaçlamaktadır. Alacakları 2000cc'ye kadar binek veya arazi araçlarının ÖTV ve KDV'den muaf tutulması, ödenen evlenme yardımının bekar kardeşlerine verilmesi, 2547 sayılı Kanun kapsamında kazandıkları üniversitelerde ücretsiz olarak okuyabilmelerine imkan sağlamaktadır. Eğitim-öğretim kapsamındaki barınma giderlerinin de devletçe karşılanması, askeri okullara ve polis akademisine girişte ilave kontenjan uygulanmasının sağlanması' amaçlanmıştır." ifadelerine yer verildi.

İlgili kanun teklifi komisyona girdi. Kabul edilmesi durumunda artık şehit aileleri birçok ayrıcalıktan yararlanacaklar. Bunların en başında ise faizsiz konut kredisi ve araç alımlarından ÖTV KDV muafiyeti geliyor.