EYT’de Son Gelişme! Kimler Erken Emeklilikten Yararlanabiliyor?

2020 yılı içerisinde baş göstermiş olan ve birçok kişiyi maddi ve manevi açıdan olumsuz etkileyen korona virüs salgını ile birlikte birçok kişi zor durumda kalmıştı. Korona virüs salgını sebebi ile çalışamayan veya ücretsiz izine ayrılmak durumunda kalan birçok kişi erken emeklilik şartlarını araştırmaya devam ediyor. Son yıllarda sık sık dile getirilmekte olan bu durum ile ilgili yaşanan yeni gelişmeler birçok kişiyi umutlandırdı ve sevindirdi.

Sigorta kaydı tarihi, prim günü ve yaş gibi birçok farklı faktörün etkili olduğu emeklilik durumu ile ilgili birçok kişi farklı fikirlere sahip. Emekli olunduktan sonra alınacak maaşı belirleyecek olan en önemli etmen olarak ise sigortaya giriş tarihi gösterilmektedir. Yapılan çalışmalar ile birlikte de birçok kişi erken emeklilik fırsatından nasıl faydalanabileceğini araştırıyor.

Erken Emeklilik İçin Gerekli Şartlar Nelerdir?

Erken emeklilik şartları hakkında bilgi edinmek isteyen birçok insan son yıllarda araştırmalarını hızlandırdı. Korona virüs salgını sebebi ile birlikte çalışma hayatları kısa süreli de olsa sekteye uğrayan kişiler erken emeklilik için yolları araştırıyor. Erken emeklilik için sigorta giriş tarihi kontrol edilmesi gerekmektedir. Erken emeklilik adına aranan en önemli şart olarak bilinen sigorta giriş tarihi ile birlikte kişiler uygun durumda ise faydalanabileceklerdir.

ve bu durum ile birlikte birçok kişi gerekli çalışmaları yapmaya başladı. Kişiler eğer 8 Eylül 1999 öncesine ait bir sigorta kaydına sahip ise 3600 gün üzerinden emekli olabilmektedir. Sigorta giriş tarihi bu açıdan büyük bir önem arz etmektedir.

8 Eylül 1999 tarihinden sonra sigorta giriş kaydı bulunan kişiler ise 4500 gün üzerinden emekli olabilmektedir. 2008 yılında yapılan değişiklik ile birlikte de prim günleri uzatılmıştı. 2008 yılından sonra sigorta giriş tarihleri yapılmış olan kişiler ise 5400 prim gününü tamamladıktan hemen sonra diledikleri takdirde emekli olabilecek. Kişilerin sigorta giriş kaydı geçmiş yıllarda yapılmış ise yaş olarak ve prim günü olarak büyük bir avantaja sahip olarak daha erken emekli olabilecek. Yapılan çalışmalar doğrultusunda birçok vatandaş sevince boğulurken meclisten geçmesi beklenen EYT yasası da merak konuları arasında yer aldı.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Emekli Olabilecek Mi?

Uzun yıllardır çalışmış olmasına rağmen hala daha emekli olamamış olan topluluğu temsil eden Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili çalışmalar devam etmektedir. Birçok kişi alınacak olan kararı beklemekle birlikte erken emeklilik durumlarına göre de 2021 yılı için umutlarını tazelemiş oldu. Haber kanallarında ve birçok internet sitesi içerisinde çeşitli yasaların meclisten geçeceği konuşulsa da EYT’liler uzun bir süredir istediklerini alamamış oldu. Aktif bir şekilde hala daha yasanın onaylanması bekleyen EYT’liler ise konu ile ilgili umutlarını 2021 yılına taşıdı.

İlgili konu ile ilgili siyasetçilerden ve iktidar kanadından çeşitli açıklamalar beklense de hala daha bir açıklamada bulunulmadı. EYT ile ilgili birçok konu üzerinde tartışılsa da konu ile ilgili net bir çözüm önerisi sunulmadı.