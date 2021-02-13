EYT’de Son Gelişme, Kimler Erken Emeklilikten Yararlanabiliyor?

Bu bağlamda;

Yaş,

Sigorta başlama tarihi,

Prim ödemeleri ilk bakılan alanlar olarak kabul edilmektedir.

Yapılan araştırmalar emeklilik konusunda EYT alanının büyük problemler oluşturduğunu ortaya koymaktadır. Peki nedir bu EYT? EYT, kelime anlamı olarak emeklilikte yaşa takılanları kapsamaktadır. Bazı kimseler emeklilik şartları arasında yer alan sigorta başlama tarihi ve prim ödemeleri konularını arkalarında bırakmaktadır. Ancak yaş istenen seviyeye gelmediği için emeklilik için çalışma hayatı sürdürülmeye devam edilmektedir.

Emeklilikte yaşa takılanların yaşadıkları problemler özellikle içinde bulunduğumuz sene içerisinde artış göstermektedir. Çünkü vatandaşlar doğal olarak salgın dönemlerinde çalışmak istememektedir. Bu çerçevede devlet yetkilileri de gereken çalışmaları yapma yoluna gitmiştir. İçeriklerimiz de erken emeklilik hakkında meydana gelen son gelişmelerden oluşmaktadır.

Erken Emeklilik Güncel Haberler

Erken emeklilik 2021 yılında en çok beklenen işlemlerden biridir. Ancak bu tür emeklilik konularında kesin verilere ulaşılabilmesi için resmi kanatlardan açıklama gelmesi lazımdır. Hükümet ya da meclisten henüz bu yönde kesin karar bildiren açıklamalar gelmiş değildir. Bunlara karşın kulislerde yakın zamanda erken emeklilik adına düğmeye basılacağı yönünde haberler dolaşmaktadır.

Vatandaşların erken emeklilik konusunda umutlu hale gelmesinin bir diğer nedeni ise meclisin yeni yasama dönemine geçmesidir. Yeni yasama dönemi demek eski zamanlarda meydana gündeme gelen konuların yenilenmesi anlamına da gelmektedir. bu çerçevede erken emeklilik adına adımların atılma ihtimali de yükselmiştir. Erken emeklilik çerçevesinde beklentiler;

Erkekler için 25 yıl,

Kadınlar için 20 yıl sigortalı çalışma şartının yeterli olmasıdır.

Erken Emeklilikten Kimler Yararlanabilecek?

Günümüzde bahsedilen yılları sigortalı olarak geçiren vatandaşların büyük bir bölümü emekli olamamaktadır. Çünkü bireyler çalışma hayatlarına çok küçük yaşlarda girmektedir. Bu da sigorta yılı sağlanmasına karşın yaş bakımından genç kalınmasına neden olmaktadır.

Erken emeklilik konusunda pek çok farklı ülkeden örnekler alınmaya devam edilmektedir. bu kapsamda gündemde Finlandiya model EYT bulunmaktadır. Modelin hem uygulamaya müsait hem de kullanışlı olması bu yönde gelecek bir açıklamanın merak edilmesine neden olmuştur. Ancak altı yeniden çizilmek gerekirse henüz elde resmi bir veri bulunmamaktadır.

Ülkemizde erken emeklilik kapsamına girebilmek için vatandaşların;

Prim ödemelerinin tümünü tamamlamaları,

Sigortalı biçimde çalışmaları,

Yaş konusunda sorunlarının olmaması gerekmektedir.

Hükümete ve meclise yapılan bildirimler son başlık olan yaşın kaldırılması yönündedir. Vatandaşların Finlandiya modeli olan EYT sistemini benimsemek istemeleri de aynı nedene bağlanmış durumdadır. Çünkü Finlandiya emeklilik modeline göre erken emeklilik için prim ve sigorta şartlarının yerine getirilmesi yeterlidir. Erken zamanda emekli olmak isteyenlerin yaşlarının dolmasına gerek bulunmamaktadır.

Erken Emeklilik Hakkı

Bakanlıklardan son zamanlarda 2021 yenilikleri konusunda açıklamalar yapılmaktadır. Açıklamalar maaşlardan 2021’de uygulanacak olan politikalara kadar çeşitlik göstermektedir. Bundan kaynaklı olarak erken emeklilik şartları ve hakkı konusunda yeni açıklamaların yapılması beklenmektedir. Ancak yeni yıl gelmeden önce herhangi bir açıklama yapılması beklenmemektedir. Buna karşın 2021 yılı içerisinde muhakkak bir açıklama gelecektir.

Erken emeklilik hakkı konusunda pozitif ayrımcılık yapılması da söz konusudur. Ancak pozitif ayrımcılık kadınların çalışma yükü düşünüldüğünde bir problem arz etmemektedir. Özellikle annelerin yıpranma payları erkeklerin çok üzerindedir. Bu çerçevede erken emeklilik söz konusu olduğunda kadınların erkeklere göre daha erken yaşta emekli olacakları bilinmektedir. Zaten normal uygulama da bu şekilde devam etmektedir.