Evi Tadilata İhtiyacı Olan Vatandaşlara Geri Ödemesiz 15 Bin Lira Devlet Yardımı Verilecek!

Aile Bakanlığı, evi tadilatı ihtiyacı olan fakat parası olmayan ihtiyaç sahipleri için 2021 yılında 15.000 lira geri ödemesiz maddi yardım sağlayacak. Bakanlık tarafından sağlanan bu destekten yararlanmak isteyen kişilerin bazı koşulları karşılaması ve başvuru yapması gerekmektedir. Peki kimler bakanlıktan tadilat parası alabilir başvuru nasıl yapılır?

Vatandaşlara devlet tarafından verilen en önemli desteklerden birisi barınma yardımlarıdır. Uzun zamandır vatandaşlara sağlanan bu desteklerin miktarı belirli zaman aralıkları ile güncellenmektedir. Aile Bakanlığı, ihtiyaç sahibi olan ailelere çeşitli barınma yardımları yapmaktadır.

Evi olmasına rağmen ihtiyaç sahibi olan vatandaşlar barınma yardımlarına başvurabiliyorlar. Betonarme ya da prefabrik ev yapmak isteyen vatandaşlara devlet tarafından 25 bin liraya kadar karşılıksız maddi yardım veriliyor. Yeni ev yapmak istemeyip eski ve sağlıksız durumda olan evlerine tadilat yaptırmak isteyen ihtiyaç sahibi vatandaşlara devlet, tadilat yardımı vermektedir. Bakım onarım desteği olarak da bilinen bu tadilat yardımı 15 bin liradır ve tamamen geri ödemesizdir.

Aile Bakanlığı, bakım onarım desteğini yani tadilat parasını yalnızca ihtiyaç sahibi olan ailelere vermektedir. Başvuru yapan ailelere gelir testi yapılır ve kişinin ihtiyaç sahibi olup olmadığı tespit edilir. Gelir testinin yanı sıra kişinin kendi üzerine başka bir gayrimenkulü, evi, arabası, arsası var mı diye bakılmaktadır.

Bakanlık tarafından yapılan gelir testinde hanede yaşayan kişi başına düşen gelir miktarına bakılmaktadır. Kişi başına düşen hane gelirinin yüksek olması durumunda kişinin başvurusu kabul edilmez. Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre 2021 yılı için hane içinde kişi başına düşen gelirin 852,53 liradan az olması gerekmektedir. Yani net asgari ücretin 1/3’ünden az olması gerekiyor. Bunun yanı sıra kişilerin engellilik, yaşlılık, tek ebeveynli aile veya dul olma gibi özel şartlardan herhangi birini taşıyor olması gerekmektedir. Kişilerin barınma yardımı alabilmesi için tadilat yapılacak evin ya da ev inşa edilecek arsanın tam hisseli tapusuna haiz olması gerekmektedir.

AİLE BAKANLIĞI TADİLAT YARDIMI İÇİN NEREYE BAŞVURULUR?

Ev bakım onarım, betonarme ya da prefabrik ev yapımı için destek almak isteyen vatandaşların Aile Bakanlığı birimlerine başvuru yapması gerekmektedir. Bulundukları ilçe kaymakamlıklarına giderek orada bulunan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına başvurularını iletip tadilat desteği almak istediğini bildirmesi gerekiyor. Başvuru süreci başarılı bir şekilde tamamlandıktan sonra bakanlık tarafından gerekli incelemeler yapılacak ve başvurunun olumlu sonuçlanması durumunda kişinin tarafına bilgilendirme yapılacaktır.