Evde Bakım Parası Nasıl Alınır? 2021 Eve Bakım Parası ve Başvuru Koşulları

Vatandaşlarımız devlet tarafından aylığı aylıklardan biri de evde bakım aylığıdır. Evinde muhtaç ya da çok yaşlı kişilerin bakımını yapan vatandaşlarımız devletten de evde bakım aylığı alabilirler. Tabi bu aylığı almak içinde vatandaşlarımızın bazı koşulları yerine getiriyor olması gerekmektedir.

Bizde sizler için 2021 evde bakım parası nasıl alınır koşullar nelerdir birer birer derledik. Detaylar haberimizde.

Evde Bakım Aylığı Nedir? 2021 Evde Bakım

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından verilen düzenli aylıklardan birisi de evde bakım aylığı. Evinde muhtaç, hasta ya da çok yaslılara bakan vatandaşlarımız bakım parası alır. Peki bakım parası 2021 ne kadardır ve başvuru koşulları neler?

Evde bakım paraları ise her ay düzenli olarak Bakanlık tarafından şahsın hesabına yatırılmakta.

EVDE BAKIM PARASI NEDİR? EVDE BAKIM AYLIĞI KOŞULLAR

Evde bakım parasından yararlanmak için öncelikle ilk koşul evde düşen kişi başı gelirin asgari ücretin 2/3 kısmından fazla olmaması gerekir. Bu ön koşulu sağlayan birçok vatandaşımız ise Bakanlık tarafından bakım desteği aylığı almaya hak kazanır.

EVDE BAKIM AYLIĞI KİMLERE VERİLİYOR?

Evde bakım aylığı ise durumu olmayan hasta ya da kendine bakamayacak yaşlı kişilere bakanlar almaktadır. Bakanlık tarafından aranan diğer şartları ise şu şekildedir;

Öncelikle gereken ilk koşul gelir. Dediğimi gibi evde bakım parasının verilmesi için hane gelirinin kişi başı asgari ücretten 2/3 kısmını geçmemeli.

Bakım parası alacak kişinin muhtaç olduğu gösterilmeli

Ayrıca bakılacak kişinin kendi işlerini halledemeyeceğini gösteren sağlık raporu da gerekmektedir.

EVDE BAKIM HİZMETİ ALMA ŞARTLARI

Evde bakım şartları için belirttiğimiz gibi ön koşul gelir ve daha sonra kişinin muhtaçlık durumunun belgelenmesi. Bu iki koşuldan sonra evde bakım parası almak isteyen kişiler bölgelerinde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına ya da İlçe- İl Müdürlüklerine başvuru yapabilirler.

Başvurular Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın internet sayfasından üzerinden de yapılmaktadır

2021 EVDE BAKIM AYLIĞI NE KADAR? 2021 EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR OLDU?

Evde bakım maaşlarına ise 2020 yılının ocak döneminde zam geldi ve 1 bin 460 Türk lirası oldu. Daha sonra ise temmuz dönemindeki zam ile birlikte 1 bin 544 Türk lirasına yükseldi. Daha sonra ise bir zam gelmedi.

Bu nedenle 2021 evde bakım maaşı 1 bin 544 Türk lirasıdır.

EVDE BAKIM AYLIĞI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

Devlet tarafından verilen aylıklardan biri olan evde bakım maaşları her ay düzenli olarak hesaplara yatırılır. Sorgulamalar ise E-devlet üzerinden yapılmaktadır.

E-devlet hesabı olmayan vatandaşlarımız PTT üzerinden kimlikleri ile başvuru yaparak şifrelerini alabilirler.