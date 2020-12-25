Ev Tadilat Yardımı Başvurusu Nasıl Yapılır? 40 Bin TL Devlet Desteği

Ev Tadilat Yardımından Kimler Faydalanacak?

Aile, Çalışma Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın tadilat yardımından faydalanmak için koyduğu şartlar bulunuyor. En önemli şartlardan birisi, maddi durumu kötü olanların bu yardımdan faydalanabileceğidir. Bunun içinde gelir testi uygulaması yapılacak ve gelir testinin sonucunda yeterli kriterleri sağlayanlara 20 Bin TL’ye kadar nakdi destek sağlanacak.

Bu destekten faydalanmak için yaş sınırı 18 ve aylık gelirin asgari ücretin %33’den aşağı olması gerekiyor. Yardıma muhtaç kişilerin bu yardımdan faydalanabilmesi için bazı şartlarda ilgili bakanlıkça konuldu. Öncelikle yaşanılan evin çok kötü bir durumda olması gerekiyor. Bu desteğin en büyük amaçlarından bir tanesi de kış vakitlerinde sıcak bir evde vatandaşların yaşamasını sağlamak. Bu yüzden bakımsız ve eski evlere de öncelik verilecek. Aynı zamanda oturulan evin tapusunun kişiye ait olmaması da bir diğer önemli şarttır.

Son olarak; engelli olma, dulluk, yaşlılık ve tek ebeveynli aile kriterlerinden en az birisine sahip olunması şartı da bulunuyor. Bu şartların sağlanması halinde onarım, tadilat desteği için gerekli yardım ücreti sağlanıyor.

Yardımlar İçin Nereye Başvuru Yapılacak?

Aile Bakanlığı’nın sağladığı bu yardımlardan faydalanmak için bağlı bulunan valilik veya kaymakamlığa başvurulmalıdır. Burada yer alan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları birimine dilekçe verilmesi gerekiyor. Bu dilekçe sonrasında gelir testi aşamasına geçiliyor ve alınan karar kişiye tebliğ ediliyor. İnceleme aşaması bu sürecin en uzun sürecidir. Kişinin gerçekten de bu yardıma ihtiyacı olup olmadığına karar vermek için detaylı bir araştırma ilgili ekiplerce yapılacaktır.

Başvuru Esnasında İstenilen Belgeler Neler?

Yukarıda belirtilen koşulların sağlanması halinde kişiler başvurularını sorunsuz bir şekilde gerçekleştirebilirler. Ev tadilat yardımı başvurusu esnasında bazı belgeler talep edilecektir ve bu belgeler aşağıdaki gibidir;

Öncelikle her resmi işlemde gerekli olan nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi istenilecektir.

Başvuru kayıt formu detaylı bir şekilde doldurulmalıdır ve yanlış beyan verilmemelidir.

Başvuru yapanlardan istenilen belgelerden birisi de gelirin ispatlanması için istenen maaş bordrosudur.

Evin zarar gördüğünü ispat edecek olan evraklar da isteniliyor. (Bu durum doğal bir afet yüzünden evin zarar görmesi halinde geçerlidir)

Duruma göre ilgili kurum farklı belge talebinde bulunma hakkına sahiptir.

Kaymakamlık ve Valilik Tarafından Verilen Yardımlar

Erzak Yardımı: Muhtaç durumda olanlar için farklı devlet destek paketleri bulunur. Bunlardan birisi olan erzak yardımı, yakacak ve giyim gibi konuları da kapsar. Bunun için öncelikli olarak bağlı bulunan muhtarlık biriminde kayıt oluşturulmalıdır. Bu sayede bağlı bulunan belediyeden de destek alınması mümkün olacaktır. Aynı zamanda belediyeler ve valilik, kaymakamlıklar yardıma muhtaç kişilerin listesini muhtarlardan alırlar. Bu yüzden ilk iş olarak muhtara başvurulmalıdır.

Para Yardımı: Nakdi ihtiyacı olan kişilere devlet desteği bulunur; ama bunun için konulan şartlar oldukça ağırdır. Bunun için maddi durumun kötü olduğunun ispatı gerekir ve gerekli belgeler sağlandıktan sonra, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’na başvuru yapılır. Eğer kişinin maddi durumunun çok kötü olduğu kanaatine varılır ise, aylık veya 3 aylık olarak nakdi destek sağlanır.

Bu kurumlarda haricinde bazı özel vakıflarda, maddi durumu kötü olan vatandaşlara yardımda bulunmaktadır ve bu vakıfları araştırarak, yardım talebinde bulunulabilir.