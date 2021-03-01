Ev Sahibi Olmak İsteyenlere Devletten 31 Bin 519 Lira Destek! Hemen Başvurun

Ev sahibi olmak yıllardan beri süre gelen bir dünyevi istek ya da bir başka deyişle taleptir. Hepimiz şu hayatta gerek kendimiz gerek anne babamız gerekse de çocuklarımız için ev almak istiyoruz. Lakin ev fiyatları git gide yükseliyor çünkü konut sektöründeki maliyetler artıyor. Bunun yanı sıra artan maliyetlere rağmen evlere olan talep de tamamen azalmıyor ve ev almak isteyen insanlar yüksek fiyatları bir bakıma kabul etmek zorunda kalıyorlar. Bu nedenle günümüzde “nasıl ev alacağım?” diye düşünen on binlerce insan var. Eğer siz de bu yükselen fiyatlar ile nasıl ev alacağım diye düşünen on binlerce insandan biriyseniz Vakıfbank konut hesabı sayesinde devletten toplamda 31 bin 519 TL’ye varan konut desteği alabilirsiniz.

Vakıfbank, bir kamu bankası olmasından ötürü, devlet destekli bir proje başlattı. Vakıfbank konut hesabı projesi, vatandaşların devlet katkılı bir şekilde yararlanabileceği bir hesaptır. Konut hesabında aylık 519 ya da 3 aylık periyotlar ile 1557 TL’lik birikimler yapabilirsiniz. Üç yıllık bir süre zarfının sonunda Vakıfbank konut hesabınıza düzenli birikim yaparsanız 31 bin 519 TL’ye kadar varan devlet desteği alabilirsiniz. Yani 3 yıllık birikim yapın, gelecekteki evinizin 31 bin TL’sini devlet ödesin.

KİMLER KONUT HESABI AÇTIRABİLİR?

Devlet destekli konut hesabı açabilmek için öncelikle 18 yaşından büyük ve Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmanız gerekmektedir. Kişiler birden fazla konut hesabı ve ortak konut hesabı açtıramazlar.

DEVLET DESTEKLİ KONUT HESABINA NE KADAR YATIRILIR?

Devletten belirli miktarda destek almak isteyen vatandaşlar, konut hesaplarına ayda 519 lira ya da 3 ayda bir 1557 lira yatırırsa 3 yılın sonunda biriktirdiği paraya göre destek alacaktır. Yapılan birikimin yüzde 15, 18 veya yüzde 20’si kadar destek verilecektir.

BU KONUTLARDA KULLANILACAK

Konut hesabından elde ettikleri destekleri ev alırken kullanmak isteyen vatandaşlar yalnızca kat mülkiyetli tapusu olan, kat irtifaki tapusu olan, yapı kullanma izin belgesi ve konut nitelikli yapı kullanma izin belgesi olan müstakil taşınmaz alımında kullanabilecek.