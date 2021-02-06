Ev Hanımlarına Müjde! Kefil Şartı Aranmadan 50 Bin Liraya Kadar İhtiyaç Kredisi Fırsatı!

Şubat ayının gelmesi ile birlikte bankalar yeni kredi kampanyalarını duyurmaya başladı. Bu dönemde uygun maliyetlerle ihtiyaç kredisi çekmek isteyen ev hanımları ne yazık ki gelirleri olmadığı için bankalar tarafından onaylanmıyor. Bu nedenle gelir belgesi olmadan ve kefil istemeden uygun imkânlarla ihtiyaç kredisi veren bankalar ev hanımları tarafından araştırılıyor. Haberimizin devamında ev hanımlarına en düşük maliyet oranlarıyla kredi veren bankalara yer verdik.

EV HANIMLARINA KREDİ VEREN BANKALAR HANGİLERİ?

Bankalar kredi başvurusu yapan kişilerin ilk olarak çalışıp çalışmadığına ve düzenli bir şekilde geliri olup olmadığına bakar. Ne yazık ki ev hanımlarının çoğunun sigortası ve düzenli geliri yoktur bu nedenle bankalar ev hanımlarına uzun vadeli ve yüksek limitli krediler vermez.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank gibi devlet bankaları online başvuru aracılığı ile aldıkları ihtiyaç kredisi başvurularında vatandaştan düzenli gelir sahibi olmasını ister. Fakat kişiler ek teminat sunarsa ya da yüksek kredi puanla sahipse bu bankalardan ihtiyaç kredisi alabilir.

50.000 LİRAYA KADAR KEFİLSİZ GELİR BELGESİZ İHTİYAÇ KREDİSİ FIRSATI

Kamu bankalarının yanı sıra özel bankalar da müşterilerine online başvuru aracılığıyla 5 bin liradan 50 bin liraya kadar kredi vermektedir. Denizbank, Yapı Kredi Bankası, İş Bankası, TEB, Akbank, ING Bank vatandaşlara şubeye gitmeye gerek kalmadan online başvuru ile yüksek limitli kredi veriyor. Başvuru yapan kişilerin taleplerinin bankaya iletilmesinin ardından bu kişilere bilgi SMS'i gönderilecek. Bu SMS ile birlikte ev hanımı olan müşteriler maksimum kaç lira kredi çekebileceğini ve bu kredide uygulanacak olan faiz oranlarını öğrenecek.