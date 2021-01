Ev Almak İsteyenlere Akbank’tan Yeni Konut Kredisi Fırsatı

Ev almayı düşünen vatandaşlarımız için başka bir kampanya da Akbank’tan geldi. Akbank ocak sonuna geldiğimiz bu dönemde konut kredisi çekmeyi düşünen vatandaşlarımız için yeni fırsatlar sunuyor!

Konut fiyatları her geçen gün artmaya devam ediyor. Merkez Bankası’nın faiz düşürme kararı ve kamu bankaları tarafından verilen düşük faizli krediler öncülüğünde konut fiyatları yaklaşık %25 oranında fiyat artışı yaşamıştı. Her ne kadar faizler yükselse ve yaz ayları geri de kalsa da konut fiyatlarında istenilen oranda bir düşüş yaşanamadı. Üstelik krediler de oldukça yükseldi. Hal böyle olunca her kesimden vatandaşlar önlerine çıkan her fırsatı ve kampanyayı dikkatli bir şekilde irdelemeye başladı.

Sizler için bankaların sundukları güncel kampanyaları yayımlıyoruz. Bunların dışında ise yine güncel bir kampanya Akbank üzerinden geldi. Akbank şu an ev hayali kuran vatandaşlarımız için uygun faiz oranından kredi veren bankalardan bir tanesi.

Akbank tarafından verilen kredinin ise birçok özelliği bulunuyor. Bunlardan en dikkat çekeni ise uzun vade imkânı.

KREDİ ÖZELLİKLERİ

Özellikle ikinci el ev almayı düşünen vatandaşlarımız için sunulan faiz oranları kamu bankalarında %1,60 bandında. Özel bankalar da %1,36 seviyesinden ise başlıyor. Özel bankalar bu konuda kamu bankalarına göre daha iyi durumda. Fakat yine de bazı bankaların faiz oranları konut kredisi içinse bile %2 bandına yaklaşmış durumda.

120 aya kadar vade oranı

%1,39 faiz oranı

Aynı zamanda vatandaşlarımızın gelirlerine göre özel hazırlanmış esnek ödeme planları

Akbank da sunduğu düşük maliyet ve kredi imkânı ile ön plana çıkmayı başarıyor. Akbank ev alacak vatandaşlarımıza şu özellikleri sunuyor;

200.000 TL KONUT KREDİSİ

Akbank vatandaşlarımızın gelir düzeylerine göre esnek ödeme seçenekleri de sunuyor.

Vatandaşlarımıza aylık eşit taksitli ödemelerin yanı sıra 3 ayda bir de ödeme yapabilirler. Yine azalan ve artan ödeme seçenekleriyle birlikte serbest ödeme seçeneği de mevcut. Vatandaşlarımızın kendi gelirlerine göre hazırlanmış en uygun esnek ödeme planından yararlanabilir.

Ayrıca bankanın sunduğu ödeme planına göre sizler için örnek bir tablo da hazırladık.

Eğer bir vatandaşımız konut kredisi kullanmak için 200 bin Türk lirası kredi seçerse bin Türk lirası ekspertiz ücreti ödeyecekler. Aynı zaman da diğer masraflar için 188 Türk lirası ve 980 Türk lirası da ekspertiz ücreti verecek.

120 ay vade oranında ise taksitleri aylık 3 bin 588 Türk lirası olmakta. Toplam geri ödeme de 430 bin 592 Türk lirası.