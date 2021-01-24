Ev Alacakların Dikkatine! Konut Zammı Kapıda

Konuta zam kapıda, gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren kişiler bazı nedenlerden dolayı konut fiyatlarına zam geleceğini iletti. Ellerinde bulunan stok konutların bittiğinde yeni yapılacak olan projelerde ise yeni fiyat listesinin oluşturulacağını ileten sektör temsilcileri yıl sonuna kadar kademeli bir şekilde konutlara zam geleceğini iletti.

Geçen yıl Türkiye genelinde 1 milyon 499 bin 316 konut satışı gerçekleştirildi, bu satış ile tarihi rekor kırıldı. Geçtiğimiz yıl 2020 Haziran ayında kamu bankaları Kredi faizlerini geriye çekti, sıfır konutta yüzde 0.64 ikinci el konutta ise 0.74 gerileyince faizler vatandaşlardan oldukça talep geldi.

İNDER başkanı, piyasa koşulları sebebiyle 2018 yılının Ağustos ayında bu zamana gerçek maliyet artışının fiyatlara tam olarak yansıtılmadığını iletti. Son zamanlarda ise gelen zamlar neticesinde üreticilerin zorlandığını vurguladı. Devamında ise, son bir seneye bakıldığı zaman ortalama maliyet artışının yüzde 80'ni bulduğunu bazı ürünlerde ise yüzde 80 üzerinde bir artış gerçekleştiğini söyleyen İNDER başkanı, yeni projelerde yeni fiyatlandırmaların olacağını belirtti

Son 1 yıla bakıldığında ortalama maliyet artışının yüzde seksen olduğunu bazı ürünlerde ise yüzde seksen üzerinde olduğunu yeni projelerde maliyete göre fiyatlandırma yapılacağını ve yapılması gereken fiyat artışının %50 olduğunu ve %50 artışın birden yapılamayacağı için kademeli bir şekilde zam yapılacağını iletti.

Özellikle demirin ton fiyatı geçtiğimiz yıl 2020 yılının Haziran ayına göre oldukça zamlandı, haziran ayında demirin ton fiyatı 3.350 TL iken aralık ayına gelindiğinde demirin ton miktarı 5 bin TL'yi geçti. Yeni yılın ocak ayında demirin ton fiyatı 5.730 TL'ye kadar yükseldi, bu yükselişin ardından şu günlerde ise 5 bin 500 TL'den alıcı buluyor.

Aynı zamanda C35 betonun ve çimentonun ise geçtiğimiz yıl haziran ayına göre oldukça zamlandı.