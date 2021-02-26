Ev Alacakların Dikkatine! Konut Kredisi Faizleri Günden Güne Artıyor

Konut kredisi faizleri aşırı yükseldi, ev almayı düşünen vatandaşlar neredeyse çekmiş olduğu kredi tutarı kadar faiz ödemekten konut kredilerinin bu denli yükselmiş olması, konut sektörünü olumsuz yönde etkiliyor.

Geçtiğimiz yıl başlarında kamu bankaları öncülüğünde faiz kampanyası ile ocak ve aralık ayı döneminde ipotekli konut satışı yüzde yetmiş 2,4 artış ile 573 bin 337'ye yükselmişti. 2020 yılların sonlarından itibaren kredi faizleri yükselişe geçmesi ile birlikte vatandaşlar artık bankalardan kredi kullanarak ev sahibi olmak istemiyor, konut sektörü bu olaydan olumsuz etkilendi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmış olan verilere göre, Türkiye genelinde 2021 yılı Ocak ayında ipotekli konut satışları 2020 yılının ocak ayına göre yüzde yetmiş 4,6 oranında azalış göstererek 10 bin 732 de durdu.

Toplam satılan konutlar içerisinde ipotekli satışların payı ise yüzde 15,2 düşüş yaşadı.

Kredi faiz oranlarının bu denli yükselmesinden dolayı, ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar kredi çekmek yerine inşaat firmalarına senet ile borçlanmayı ya da peşin alın yapmayı tercih ediyor.

Vatandaşlar artık eskisi kadar kamu veya özel bankalardan konut alırken kredi kullanmak istemiyor bunun yerine inşaat firmalarına yönelip, almak istediği konuta dair gerek çek gerek nakit para verip gerisini taksitlendirerek ev sahibi olmayı amaçlıyor.

Yapılan araştırmalara göre satışı gerçekleştiren her 100 evden sadece 15'i kredi ile alınmış oldu, konut kredilerinin yükselmesi durumunda bu oranın daha da düşeceği konusunda tahminler mevcut. İpotekli konut satışları sıfır evlerde yüzde 77, 2.el konutlarda yüzde 73 düşüş sergiledi.

Tekrardan yükselişe geçen konut kredisi faiz oranlarının ortalama olarak yüzde 1,55 seviyesinden, kamu bankaları tarafından verilen en uygun faiz oranı 1.34 olarak belirlenirken özel bankalarda kredi faiz oranı ise yüzde 1,90 seviyelerine kadar artış sağlıyor.

Örnek kredi tablosuna varsayım yapacak olursak, 500 bin TL değerinde olan bir daire satın almak istediğinizde, 250 bin TL birikmiş işiniz oğlunu varsayarak 250.000 TL de konut kredisi kullanacağınızı var saydığımızda, toplam ödeme aylık faiz oranına göre 552 bin TL ile 777 bin TL arasında değişmektedir.