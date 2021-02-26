Ev Alacakların Dikkatine! Konut Kredisi Faizleri Günden Güne Artıyor

Ev almak isteyen vatandaşlar, konut kredi faizini görünce hayal kırıklığına uğruyor. Hal böyle olunca vatandaşlar bankadan kredi çekmek yerine alternatif yollara başvurmaya başladı.

Ev Alacakların Dikkatine! Konut Kredisi Faizleri Günden Güne Artıyor

Konut kredisi faizleri aşırı yükseldi,  ev almayı düşünen vatandaşlar neredeyse çekmiş olduğu kredi tutarı kadar faiz ödemekten konut kredilerinin bu denli yükselmiş olması,  konut  sektörünü olumsuz yönde etkiliyor.

Geçtiğimiz yıl başlarında kamu bankaları öncülüğünde faiz kampanyası ile ocak ve aralık ayı döneminde ipotekli konut satışı yüzde yetmiş 2,4 artış ile  573 bin 337'ye yükselmişti.  2020  yılların sonlarından itibaren kredi faizleri yükselişe geçmesi ile birlikte vatandaşlar artık bankalardan kredi kullanarak ev sahibi olmak istemiyor,  konut sektörü  bu olaydan olumsuz etkilendi. 

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanmış olan verilere göre,  Türkiye  genelinde 2021 yılı Ocak ayında ipotekli konut satışları 2020 yılının ocak ayına  göre yüzde yetmiş 4,6 oranında azalış göstererek 10 bin  732 de  durdu.

Toplam satılan konutlar içerisinde ipotekli satışların payı ise yüzde 15,2  düşüş yaşadı.

Kredi faiz oranlarının bu denli yükselmesinden  dolayı,  ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar kredi çekmek yerine inşaat firmalarına senet ile  borçlanmayı ya da peşin alın yapmayı tercih ediyor.

 Vatandaşlar artık eskisi kadar kamu veya özel bankalardan konut alırken  kredi kullanmak istemiyor bunun yerine inşaat firmalarına yönelip, almak istediği konuta dair gerek çek gerek nakit para verip gerisini taksitlendirerek ev sahibi olmayı amaçlıyor.

Yapılan araştırmalara göre satışı gerçekleştiren her 100 evden sadece 15'i kredi ile alınmış oldu,  konut kredilerinin yükselmesi durumunda bu oranın daha da düşeceği konusunda tahminler mevcut. İpotekli konut satışları sıfır evlerde yüzde 77,  2.el konutlarda  yüzde 73  düşüş  sergiledi.

Tekrardan yükselişe geçen konut kredisi faiz oranlarının ortalama olarak yüzde 1,55 seviyesinden,  kamu bankaları tarafından verilen en uygun faiz oranı 1.34  olarak belirlenirken özel bankalarda kredi faiz oranı ise  yüzde 1,90  seviyelerine kadar artış sağlıyor.

Örnek kredi tablosuna varsayım yapacak olursak, 500 bin TL değerinde olan bir daire satın almak istediğinizde,  250 bin  TL birikmiş işiniz oğlunu varsayarak 250.000 TL de konut kredisi kullanacağınızı var saydığımızda, toplam  ödeme aylık faiz oranına göre 552 bin TL ile 777 bin TL arasında değişmektedir.

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