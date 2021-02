Ev Alacaklara Günde 13 TL Taksitle Ucuz Konut Satışları Başladı!

Toplu Konut İdaresi tarafından konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımızın hayalleri gerçeğe dönüyor! TOKİ bu yılda yüz binlerce vatandaşımızı ev sahibi yapmak için projelerini birer birer açıklamaya başladı! Piyasa koşullarının oldukça altında olan bu projelerle alt gelir grubuna dahil olan vatandaşlarımız bile kolayca ev sahibi olabilecek! Kolay ödeme planları ile sadece günde 13 liraya bile konut sahibi olmak artık mümkün!

TOKİ, orta ve düşük gelirli vatandaşlarımız için konut ve dükkân satışları yapmaya devam ediyor. 2021 pandemi döneminde de TOKİ satışları kaldığı yerden devam ediyor. Üstelik TOKİ Başkanı Ömer Bulut’un geçen günlerde verdiği müjde ile bu yıl TOKİ’nin hedefinin 200 bin konut olduğu da açıklanmıştı. TOKİ projeleri hız kesmeden devam ederken vatandaşlarımız da TOKİ sayesinde nasıl konut sahibi olunur merak ediyorlar. Özellikle konut fiyatları yükseldikçe TOKİ açık satış sistemi daha da gündeme geldi. Bizde sizler için TOKİ sayesinde nasıl ev sahibi olunur, koşullar nelerdir adım adım derledik.

TOKİ her yıl olduğu gibi bu yılda on binlerce vatandaşımızı konut sahibi yapıyor. Gelen son müjdeli haberlere göre bu yılda on binlerce konut ve dükkân ülkemizin farklı bölgelerinden dar ve orta gelirli aileler için satışa çıkacak. TOKİ ise şehirlerdeki her projesi için farklı tarihlerde başvuru almakta. Eğer başvuru tarihini kaçırırsanız ne yazık ki o projeden ev sahibi olma fırsatını da kaçırırsınız. Bu nedenle TOKİ satışları ne zaman sorusu oldukça sık soruluyor? Peki TOKİ’den nasıl ev sahibi olunur TOKİ açık satışları hangi ilde ne zaman yapılacak? İşte Toplu Konut İdaresi tarafından verilen güncel projeler ve tarihleri;

TOKİ’DEN EV NASIL ALINIR?

TOKİ’den ev almak için öncelikle vatandaşlarımızın projeye uygun şekilde başvuru yapması gerekir. Bazı projeler için kura yapılırken TOKİ tarafından bazı projeler de açık satış usulü ile satışa sunulur. Açık satışa sunulan konutlarda ise çekiliş ve kura yapılmaksızın en yüksek teklifi veren kişiye konut satılır.

TOKİ tarafından açık satışlar ise yılda 2 kez altı aylık aralıklarla duyurulur. Fakat proje ve talebe göre de bu değişebiliyor.

AÇIK SATIŞ KONUTLARI

TOKİ tarafından gelen son bilgilere göre dört ilimizde daha açık satış usulü ile çekilişsiz kurasız ev satışları yapılacak.

Başkent Ankara için açık satış ile konut sistemi 25 Şubat itibariyle başlıyor. Fakat sadece başkent Ankara’da değil ülkemizin birçok farklı şehrinde de açık satış üslü ile konut satılacağı müjdesi geldi!

Amasya ve Denizli illerimizde yapılacak bu açık satışlar ile birlikte vatandaşlarımız piyasa koşullarının çok altında bir fiyatla ev sahibi olabilecek.

TOKİ’DEN ANKARA’DA 3+1 VE 4+1 KONUT SATIŞI

Başkent Ankara da 25 Şubat itibariyle başlayacak açık satış itibariyle vatandaşlarımız piyasa koşullarının çok altında konut sahibi olma fırsatına sahip olacak. Anakara da açık satışa çıkarılan konutların en göze çarpan özellikleri ise 3+1 ve 4+1 olmaları.

Proje kapsamında ise tam 174 adet konut açık satışa sunulacak.

Ankara ilimizin kuzey kısmında protokol yolu üzerinde yer alan bu evler ise orta gelir grubuna verilecek.

Konut satışları ise 105 bin TL muhammen bedeli ile yapılacak. Ankara ilimizdeki açık satışları ile konut sahibi olmak isteyen vatandaşlarımız ise %10, %15 ya da %25 peşinatı önceden ödemek zorunda.

Konutlara verilen vade süresi ise 120 ay. Fakat vatandaşlarımızın burada dikkat etmesi gereken bir nokta var. Vade süresi uzadıkça vatandaşlarımızdan talep edilen peşinat da artmakta. Eğer vatandaşlarımız 95 ay ve aşağısında bir vade seçerlerse %10 peşinat ödemeleri yeterli olacak. Fakat 108 ay vade için %15 peşinat ve 102 ay vade içinse %25 peşinat önden talep edilmekte.

AMASYA 2+1 VE 3+1 AÇIK SATIŞ KONUTLAR

Bir diğer açık satış ise Amasya ilimizde devam etmekte. Amasya Hamamözü mahallesinde TOKİ tarafından 106 adet konut açık satışa çıkarıldı.

Konutlar ise düşük ve orta gelirli vatandaşlarımıza özel yapıldı. 2+1 konutların yanı sıra 3+1 konutlar da yine açık usul ile satışta.

2+1 konutlar brüt 76 metrekare olurken 3+1 konutlar ise 112 metrekare. Amasya TOKİ açık satış ise 30.06.2021 tarihine kadar devam edecek.

DENİZLİ 3+1 VE 2+1 TOKİ AÇIK SATIŞ DEVAM EDİYOR

TOKİ tarafından açık satış usulü ile konutların satımına devam edilen bir diğer şehrimizi ise Denizli.

Denizli çardak ilçesi, saray mahallesinde yer alan 187 adet konut açık satış için teklife konuldu. Daireler ise hem alt gelir hem orta gelir grubuna yönelik. 2+1 ve 3+1 dairelerden oluşan konutlara 31.03.2021 tarihine kadar açık satış usulü sahip olunabilir.

TOKİ tarafından Denizli ilimizde satışa çıkan dairelerden 3+1 olanlar brüt 122 metrekare iken 2+1 olanlar ise 93 metrekare.

İHALE BAŞVURU İŞLEMLERİ

Toplu Konut İdaresi tarafından yapılan açık ihalelere katılmak isteyen vatandaşlarımız ise bunu TOKİ’ye bizzat bildirmeleri gerekmektedir. İnternet sitesinden ya da ilçelerdeki merkezlerden bildiri yapılabilir.

TOKİ BAŞVURU KOŞULLARI

Toplu Konut İdaresi her yıl onlarca vatandaşımızı piyasa koşullarının çok altında ev sahibi yapıyor. Kira ödemekten yorulan ve konut sahibi olmanın hayalini kuran vatandaşlarımız da TOKİ’nin sunduğu avantajlı ödeme planlarıyla bu hayallerini gerçekleştirebiliyor. TOKİ tarafındansa projelere başvurunun kabul edilmesi için arana bazı kriterler bulunmakta. Bunlardan ilk ise yaş sınırı daha sonra da ikametgâh. İşte TOKİ tarafından başvuru için aranan kriterler şu şekilde;