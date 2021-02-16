Esnafa Destek Ödemesi Geliyor! Bakanlık Duydu Başvurular Nasıl Yapılır

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan son dakika haberlerine göre esnaflar için destek ödemesi yapılacak! Peki bu destek ödemesinin ayrıntıları neler kimler alabilir, başvurular nasıl yapılır? Tüm merak edilenler ve detaylar haberimizde.

Korona virüs salgını nedeniyle esnaflarımız oldukça zor zamanlar yaşadılar. Dükkanları uzun zamandır kapalı olan esnaf vatandaşlarımız tekrar çalışmaya başladıklarına da istedikleri kazancı elde edemediler.

Birçok vatandaşımız ise bu dönemde kredi borçlanmasına gitti. Her ne kadar salgın başında esnaflarımıza destekler yapılsa da salgının uzun aylar boyunca devam etmesi nedeniyle bunlar da yetersiz kaldı. Özellikle ikinci kez kapanma ile esnaflar bir kez daha kepenk indirince iyice zorlanmaya başladılar. Destek almak isteyen esnaflara ise devletten destek geliyor!

Gelir kaybı ödemesiyle birlikte pandemi döneminde esnaflarımıza destek veriliyor. Destek almak içinse her esnafımızın başvuru yapması gerekmektedir. Başvurudan sonra ise destek ödemeleri esnafların hesabına yatacak! Başvurusu kabul edilen her esnafımız ise bu destek ödemelerinden yararlanabilecek. İşte destek miktarı ve başvuru yolları.

ESNAFA YÖNELİK GELİR KAYBI DESTEĞİ

Salgın döneminde gelir kaybı yaşayan esnaflarımız için devletten yeni bir destek adımı geldi! Gelir kaybı yaşayan esnaflarımız başvuru yaparak devletten destek alabilecek!

DESTEK MİKTARI

Esnaflarımıza ise yapılacak olan destek ödemesi karşılıksız olacak. Başvurusu onaylananlar 3 ay boyunca 1 bin Türk lirası karşılıksız devlet desteği alacaklar.

GELİR KAYBI DESTEĞİ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Esnaf destek ödemesi için başvurular nasıl yapılacağı da yine merak ediliyor. Bunun için esnaflarımızın e-devlet üzerinden başvuru yapması gerekmektedir.

Ticaret Bakanlığı sayfasından Gelir Kaybı Destek Başvurusu seçilmeli ve çıkan adımlar takip edilmelidir.

GELİR KAYBI DESTEĞİ ÖDEMELERİ NASIL YAPILIR

Ödemeler ise vatandaşlarımız kimlik numaralarının son rakamlarına göre yapılacaktır.

Son hanesi 0 olanlar Çarşamba, son hanesi 2 olanlar ise perşembe günü ödemelerini alacaklardır.

T.C kimlik numaralarının son haneleri 4 olanlar Cuma 6 olan cumartesi ve 8 olanlar ise destek ödemelerini pazar günü alacaklar.

Ödemeler vatandaşlarımızın belirttikleri hesap numarasına otomatik olarak yatırılacak. Destek ödemesi ocak, şubat ve mart ayında devam edecek. Ödemeye dair resmi tarihler ise Ticaret Bakanlığı sitesindedir.