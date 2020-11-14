Esnaf İçin Faizsiz Kredi Olanağı Sunulacak

Böylelikle ayakta kalmaya çalışan esnaflar için özel bankalar ve kamu bankaları kredi olanakları sunmaya başlaması ile beraber umut kaynağı olmuştur.

Yapılan açıklamalar dâhilinde esnaf bireyler için faizsiz kredi fırsatı sunulacağı bildirilmesi ile birlikte sonunda faizsiz kredi müjdesi sonunda esnaflar için verildi. Sunulan bu olanaklar ile beraber on binlerce vatandaşımız büyük fırsatları değerlendirerek araştırmalarını sürdürmeye başlamış bulunmaktadır. Esnaflar için sunulan kredi fırsatları on binlerce vatandaşımız için sunulmaya başlanması ile beraber dikkatleri üzerine çekmeyi başarmış bulunmaktadır.

CHP’DEN ÇÖZÜM ÖNERİSİ GELDİ! ESNAFLAR İÇİN MÜJDELİ AÇIKLAMA!

Konu ile alakalı olarak CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel açıklamalar yapmasıyla beraber pek çok vatandaşımız için umut kaynağı olmaktadır. Böylelikle yapılan açıklamalar pek çok vatandaşımız için araştırılırken faizsiz kredi olanağından nasıl yararlanılacağına dair araştırmalar sürdürülmektedir. On binlerce vatandaşımız için oluşturulan son dakika gelişmeler dahilinde pek çok vatandaşımız kredi kullanımını arttırması ile gündemimizde ki yerini almaktadır.

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel tarafından yapılan açıklamalar dahilinde on binlerce vatandaşımız için pek çok umut kaynağı gün yüzüne gelmesinin ardından yapılan açıklamalar da, "Biz sorunları yerinde dinlemek için Sayın Genel Başkanımızın talimatı ile 81 ile 130 milletvekilimizi yolladık. Sizleri ziyaret ettiler. Esnaflarımızı yerlerinde ocaklarının başında, kırtasiye dükkanlarında tezgahlarında ziyaret ettiler ve hazırladıkları raporu grubumuza teslim ettiler. Biz bir özet rapor sunduk. Genel Başkan raporun özeti değil 81 ilden gelen raporun özetini istiyorum dedi. Bir hafta kendisi üzerinde çalıştı ve geçen hafta Türkiye'nin gündemine gelen grup konuşmasını yaptı. Konuşmasında 7 bölgeden gelen her türlü esnaftan gelmiş yakarışları, şikayetleri yardım taleplerini dile getirdi. Ardından biz Türkiye'den çok olumlu geri dönüş aldık. Önümüzdeki haftadan itibaren Sayın Genel Başkan'ın 17 başlıkta ifade ettiği çözüm önerilerini kanun teklifi olarak Meclise arz edeceğiz" ifadeleri gün yüzüne çıkmaktadır.

FAİZSİZ KREDİ OLANAĞINDAN HEMEN YARARLANIN!

Esnaflar pandemi sürecinde bir hayli sıkıntı içerisine girmesinin ardından faizsiz kredi olanakları onlar için pek çok umut kaynağı olurken araştırmalar sürdürülmektedir. Her geçen gün artış gösteren kredi kullanımları faiz oranları ile doğru orantılı bir şekilde ilerlemesi üzerine bankalar birbirinden farklı kredi fırsatları ile vatandaşlarımızın karşısına çıkmaktadır. Kredi fırsatları her geçen gün ayrı projeler dahilinde oluşturulması üzerine vatandaşlarımız bu olanakları değerlendirmek için başvuru detayları ile ilgili son zamanların en çok arananları arasına girmiştir.

Faizsiz kredi olanağı esnaflar için sunulmaya başlanması üzerine Kredi notu düşük olan bireyler için kredi sicil affı getirilerek kredi fırsatlarını değerlendirmeleri için şans sunulmuştur. Böylelikle kredi notunuz ne kadar düşük olursa olsun faizsiz kredi kampanyası ile ilgili ayrıntılardan yararlanma hakkına sahip olabilecek. Konu ile alakalı hangi banka sıfır faiz oranlı kredi fırsatı sunacağı açıklamasının ardından haber adresimiz üzerinden detayları öğrenebilir ve hemen başvuru işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz.