Erken Emekliliğin Tüm Şartları Değişti! Yaş, Prim, Kayıt Tarihi Önemli Değişiklikler

Her ne kadar sürekli dillendirilen bir konu olsa da hükümet tarafından net bir açıklama yapılmıyordu. Son yapılan duyuruya göre erken emeklilik şartları değişiklik gösterdi. Bu değişiklik birçok vatandaşı yeniden erken emeklilik için ümitlendirdi. Yapılan duyuruda gereken şartları sağlayan vatandaşların erken emekli olabilecekleri açıklandı. Bu haberde milyonlarca emeklilik bekleyen kişilerde sevince neden oldu.

Geçtiğimiz yıl içerisinde başlayan ve birçok vatandaşın ekonomik olarak zorluk çekmesine sebep olan korona virüs salgını vatandaşın borç yükü altına girmesine neden olmuştu. Bu sebeple birçok iş yerinde küçülme kapanma meydana gelmişti. Kapanan işletmelerde çalışan vatandaşlar ise ücretsiz izine çıkartılarak gelirlerinin önemli ölçüde azalmalarına neden olmuştu. Bu esnada 2021 yılı erken emeklilik şartları ile ilgili araştırma yapan vatandaşlar gerçekleşen gelişmeleri görünce yeniden umutlandı.

Bilindiği üzere emekli olabilmek için birçok farklı etken bulunmaktadır. Bunlar sigorta giriş tarihi, prim gün sayısı ve yaş gibi etkenlerdir. Emekliliğin ardından alınacak emeklilik maaşının ise büyük bir bölümünü ise ilk prim ödemesinin olduğu tarih belirlemektedir. Erken emeklilik için bilinmesi gerekenler kesinlikle işe ilk giriş tarihidir. Eğer belirtilen şartları sağlıyorsanız erken emekli olma şansına da sahipsiniz demektir.

Erken Emeklilik Şartları Neler?

Yeni yıla girmemizin ardından da 2021 erken emeklilik şartlarında değişiklikler meydana geldi. Eğer vatandaşlarda 8 Eylül 1999 öncesine ait bir sigorta kaydı bulunuyorsa 3600 gün prim üzerinden emekli olabilmektedirler. Bu sebepten dolayı erken emeklilik için ilk sigorta giriş tarihi büyük önem taşımaktadır.

Eğer 8 Eylül 1999 tarihinden önce sigorta girişiniz yoksa 4500 gün prim ödenmesi gerekmektedir. 4500 günlük prim ödemesi sadece 1999 tarihinden sonra işe giriş kayıtları bulunan kişiler için geçerlidir. Hükümet tarafından 2008 yılı içerisinde yapılan emeklilik düzenlemesi sebebi ile 2008 sonrası ilk işe giriş kayıtları bulunanlar için bu prim sayısı 5400 olarak belirtilmiştir.

Alınan bu kararlar doğrultusunda birçok erken emeklilik hayali kuran vatandaşlar umutlarını kaybetmişlerdir. Hükümet tarafından hayata geçirilen ve resmi gazetede yayınlanan kanunlar ile birlikte artık vatandaşın erken emekli olma şartları ağırlaştırılmıştır. Bununla birlikte prim sayısını dolduran vatandaşlar ise yeni getirilen emeklilikte yaş şartına göre geç yaşlarda emekli olmaktadır.

Emeklilikte Yaşa Takılanlar Emekli Olabilecek mi?

Emeklilikte yaşa takılanlar topluluğu uzun yıllardır emeklilik haklarını istemektedirler. Fakat hükümet tarafından herhangi bir açıklama yapılmamaktadır. Emeklilik için getirilen yaş zorunluluğu milyonlarca kişinin emekli olmasına engel olmuştur. Her sene çeşitli şekillerde gündeme gelen EYT’liler emeklilik umutlarını 2021 yılında da sürdürmektedirler. Emeklilikte yaşa takılan milyonlarca kişinin emekli olabilmesi için gereken yasayı hükümetin onaylanması yıllardır beklenmektedir. Fakat hükümet tarafından herhangi bir adım atılmamaktadır.

Bu durum içerisinde de Emeklilikte Yaşa Takılanlar tarafından bu yaşanan son değişiklikler umut olabilmektedir. Son yapılan düzenlemelere göre bazı kişiler erken emekli olabilme şansına sahip olacaklar. Bu sayede yıllardır hayalini kurdukları emeklilik için umutla beklemektedirler.

2021 yılı içerisinde de ne hükümet nede siyasiler tarafından herhangi bir açıklama yapılmamakla birlikte konu hale kesin çözüme kavuşmuş değildir.