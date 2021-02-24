Erdoğan talimat verdi! 3 yardım birden duyuruldu!

Bu destek paketleri içerisinde gıda, fatura yardımları sürmeye devam etmektedir. SYDV, VGM be belediye kurumları aracılığı ile bu yardım paketlerinden yararlanmak isteyen vatandaşlar başvuruda bulunabilmektedir.



Gıda Yardımı Hız Kesmeden Devam Ediyor!

Yardıma muhtaç vatandaşlar için hazırlanan gıda yardımı ihtiyaç sahibi ailelere ulaştırılmaya devam etmektedir. Sivil toplum kuruluşları ve kamu kurumları tarafından hazırlanan bu yardımlar vatandaşların yüzünü güldürmektedir. İhtiyaç sahibi ailelere ulaşmak için kullanılan yöntemlerden ziyade gerçek ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara ulaşmak için hassas çalışmalar uygulanmaktadır. Gıda yardımına ihtiyacı olan ailelerin gelir düzeyleri hesaplanıp onaylandıktan sonra çeşitli gıda paketleri ile destek sağlanmaktadır. Hazırlanan bu paketlerdeki içerikler ailelerin ihtiyaçlarına göre hazırlanmaktadır. Bu yardım karşısında oldukça mutlu olan vatandaşlar için umut kaynağının kesilmediği ve yardımların devam edeceği bildirilmektedir.



Ailelere Fatura Yardımı Devam Ediyor!

Pandemi sürecinde ekonomik anlamda ciddi sıkıntılar yaşayan ve faturalarını ödeyemeyen aileler için destek devam etmektedir. Bu ihtiyaç sahibi olan aileler belirlendikten sonra yardımlar gerçekleşmektedir. Vatandaşların başvuruda bulunmak için ne yapmaları gerektiğini bilmedikleri görülmektedir. E-devlet üzerinden güvenli ve sağlıklı bir şekilde her kuruma ulaşım sağlamak mümkün olmaktadır. Buradan oluşturulan başvurular tek tek incelenip sonrasında vatandaşlara dönüş sağlanmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken husus inceleme esnasında olumsuz dönüş almamak adına bilgileri doğru girmekten yana olmaktadır. İnceleme esnasında kurumlar titiz bir çalışma yürüttüğü için yanlış veya kötü maksatlı girilen bilgiler saptanacak ve dikkate alınmamasını sağlayacak durumlara yol açmaktadır.





Yakacak Yardımı da Devam Ediyor!

Bu yardımların dışında yakacak yardımı da devam etmektedir. Sivil toplum örgütleri tarafından yakacak yardımı sağlanmaktadır. Burada öncelik doğalgaz kullanamayan, odun veya kömür ile ısınma ihtiyaçlarını sağlayan aileler olmaktadır. Bu aileler sivil toplum örgütleri tarafından belirlenmekte olup, yardıma ihtiyacı olan aileler tespit edildikten sonra 500 kilogram yakacak yardımı sağlanmaktadır. Bu yardımı alabilmek için başvuracak ailelerin sosyal güvencesi olmaması gerekmektedir. Aynı zamanda hane gelirinin asgari ücret düzeyinin 3/1 altında olması gerekmektedir. Bu yardıma ulaşmak isteyen vatandaşların en yakınında bulunan sosyal dayanışma kurumlarına başvurmaları gerekmektedir.

Gönüllü Vatandaşlar İş Başında!

Bu yardım paketleri dışında duyarlı olan vatandaşların gönüllü olarak iş başında oldukları görülmektedir. Bölgesel olarak çevrelerinde ve yakın alanlarında bulunan yardıma muhtaç aileleri belirleyip yardım sağladıkları görülmektedir. Gıda, erzak, yakacak, kıyafet yardımı sağlayan gönüllü vatandaşlar aynı zamanda sokak hayvanlarını da düşünmektedir. Düzenli olarak sokak hayvanları içinde kuru mama desteği sağladıkları görülmektedir.

Yardım Adı Altında Dolandırıcılara Dikkat!