Erdoğan Müjdeyi Verdi! Faizsiz 100 Bin TL Kredi Başvuruları Başladı

Zira salgının kontrol altına alınabilmesi için;

Kafe ve restoranlar işletmelerine ara vermiş,

Pek çok işyeri alternatif vardiya sistemine geçmiş,

Toplu eğlence mekanları kapatılmış,

Sokağa çıkma yasakları uygulanmıştır.

Sayılan nedenler ya da buna benzer nedenler yüzünden insanlar ekonomik manada nakit sıkıntısı çekmeye başlamıştır. Artık pek çok kimse için kira ödemeleri yapmak ya da günlük alışverişleri gerçekleştirmek neredeyse imkânsız olarak nitelendirilmektedir. Bu neden yüzünden devlet gerek sosyal destek ödemeleri gerek kredi kampanyalarıyla vatandaşları desteklemektedir.

Faizsiz Kredi İsteyenlere Müjdeli Haber!

Acil nakit sıkıntısı yaşayan vatandaşlar için uygun kredi veren bankalar sıralı olarak kampanya sunumlarını gerçekleştirmektedir. Kredi kampanyaları aslında 2020 yılından beridir verilmektedir. Böylelikle ekonomide istikrar yeniden sağlanmaya çalışılmaktadır. Kredi sunumlarına karşın bazı vatandaşlar faiz yüzünden kredi temini konusunda istedikleri şekilde hareket edememektedir.

Son yaşanan gelişmeler gerekli koşullara uyan vatandaşların faizsiz şekilde kredi temin edebilmesine olanak tanımaktadır. Özellikle esnaf ve sanatkârlar için geçerli olan kredi sisteminde farklı avantajlar da yok değildir. Şartların tümüne uyum sağlayanlar için %100 faizsiz kredi verilmektedir. Diğer kesimler ise faiz konusunda %50’ye varan indirim elde etmiş olmaktadır. Görüldüğü üzere kredi her daim avantajlıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Duyurdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde yapmış olduğu açıklama ile birlikte kredi müjdesini resmi hale getirmiştir. Kredi sayesinde;

Esnaflar,

Sanatkârlar,

Geleneksel meslekleri icra edenler nakit sıkıntılarını arkalarında bırakabilecektir.

sisteminde aranan şartlar da sert değildir. Üstelik kredide ödeme açısından olabildiği kadar ensek davranılmaktadır. Gerekli başvuruyu yapıp incelemeden geçer not alanlara anında kredi tanımlaması yapılmaktadır.

Esnaf ve sanatkarlarının mesleklerini daimî şekilde sürdürebilmeleri için makine güncellemesi gibi konulara da ihtiyaçları bulunmaktadır. Makine temini ya da ekipman yenileme gibi amaçlarla ise 30.000 TL kredi verilmektedir. Bu kredide de 100 bin TL kredide olduğu gibi faizlerin sıfırlanması mümkündür.

Kredi Özellikleri Ne?

Kredinin temin edilmesinden ziyade hangi artıları taşıdığı önemlidir. Vatandaşlar buna göre taleplerini ilgili birimlere ileteceklerdir. Öncelikle faizsiz kredi kampanyası herkes için geçerli değildir. Bu kampanya dönem şartlarından olumsuz etkilenen esnaf ve sanatkarlara yöneliktir. Krediyi temin edecek olanların;

18 yaşından büyük olmaları,

En az bir yıllık ustalık belgesine sahip olmaları,

Başvuru şartlarının tamamını yerine getirmeleri,

Kredi notlarının düşük olmaması istenmektedir.

Salgın kapsamında ortaya çıkan olumsuz ekonomik sonuçlar kredi ile giderilmeye çalışılacaktır. Esnafların dükkanlarını kapamamaları, ekonominin istikrar sağlaması da kredi genel amaçlarından biridir. Kredi talep edenler şubelerde bireysel müşteri temsilcileri ile birlikte bir ödeme planı hazırlamaktadır. Hazırlanan ödeme planında mümkün olduğu kadar esnek davranılmaktadır. Bu da kredi ödemelerinin zorlanmadan gerçekleştirilmesi anlamına gelmektedir.

Kredi Başvuru Ekranı

Faizsiz olarak sunulan ve 100 bin TL’ye kadar çıkabilen kredide başvuru, özel yöntemler üzerinden ilerlememektedir. Kredi, Halkbank tarafından desteklenmektedir. Bu nedene bağlı olarak Halkbank kredi başvuru yöntemleri bu alanda da geçerliliğini devam ettirmektedir. Vatandaşlar ön başvuru yani inceleme işlemlerinin başlaması için;

Bankanın mobil uygulamasını,

mobil uygulamasını, Bankanın resmi internet sitesini,

İnternet bankacılık işlemlerini kullanabilmektedir.

Gerçekleştirilecek olan ön incelemeler kişilerin krediye uygun olup olmadığını kesinleştirmektedir. Kısa sürede otomatik sistemlerce yapılan işlemler kısa mesaj yöntemi ile sonuç vermektedir. Kredi alımına uygun bulunanlar ise son adımlar için şubeleri ziyaret etmektedir.