EnPara Faizsiz 3000 TL Alışveriş Desteği ve Hediye 50 TL Kampanyası Başladı

Yeni yılın gelmesiyle birlikte EnPara kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Banka, kullanıcılarına birbirinden avantajlı seçenekler sunmaya devam ediyor. Bu kampanyalar arasında en çok tercih edilen ise 2017 yılında başlatılan 3.000 TL faizsiz alışveriş imkanı. Son üç yıldır devam eden kampanya 2021 yılında da sürdürülecek. Bu yazımızda EnPara kullanıcıları için sunulan yeni yıl kampanyaları hakkında bilgiler vereceğiz.

FAİZSİZ 3.000 TL ALIŞVERİŞ İMKANI

EnPara kredi kartına sahip kişiler yapacakları 3 alışveriş için toplamda 3.000 liraya kadar olan tutarı faiz ya da ücret ödemeden taksitlendirebilirler. 3 yıldır uygulamada olan kampanya 2021 yılı için 30 Haziran tarihine kadar uzatıldı. Vatandaşlarımız yapacağı tek çekim kredi kartı işlemlerini faizsiz bir şekilde taksitlendirebilirler. Kampanyasız dönemde taksitlendirme için aylık %1,89 faiz oranı uygulanmaktaydı.

SPOTİFY, NETFLİX VE YOUTUBE PREMİUM DESTEĞİ

EnPara kredi kartı kullanıcılarının en az 2 adet otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda ve aylık kart ekstresinin 1500 lira ve üzeri olması durumunda Spotify, Netflix ve Youtube Premium satın alımlarında 50 liralık tutar EnPara tarafından karşılanır. Satın alımlar sonrasında her ayın 7’sinde 50 TL kredi kartınıza iade edilir. 30 Haziran tarihine kadar her ay 50 TL iade işlemi gerçekleştirilir.

EnPara kredi kartı kullanıcılarının aynı şekilde iki adet otomatik ödeme talimatı vermesi durumunda ve kredi kartı ekstresinin 1.000 lira üzeri olması durumunda ilk findeks raporu EnPara tarafından ücretsiz olarak verilir. Kampanya 1 Ocak 2021 ve 30 Haziran 2021 tarihi arasında geçerlidir.

STEAM DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

Enpara gamerlara yönelik desteklerine devam ediyor. 2 adet ödeme talimatı ve kredi kartı ekstresi 1000 lira üzeri olan kişiler için Steam üzerinden satın alımlarda 25 TL iade yapılmaktadır.

1.000 TL POS DESTEĞİ

Tavsiyelerinizle EnPara POS sisteminin kullanmaya başlayan her işletme için EnPara 100 TL ödeme yapmaktadır. Sadece başvuru linkini paylaşarak toplamda 1.000 liraya kadar ödeme alabilirsiniz. Link paylaştığınız kişinin sisteme üye olması durumunda hesabınıza 100 lira ödeme yapılır. Bir kişi bu kampanyadan en fazla 10 kez yararlanarak toplamda 1000 lira kazanabilir.