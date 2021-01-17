En Düşük Faizle İhtiyaç Kredisi Veren Banka 3 Ay Erteleme İmkanı Sunuyor!

İhtiyaç kredisi faiz oranlarında indirim yapan QNB Finansbank, online başvuru yapan müşterilere 75 bin liraya kadar kredi sağlayacağını açıkladı. Sizler için QNB Finansbank ihtiyaç kredisi kampanyası ile ilgili merak edilen tüm detayları araştırdık.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte ihtiyacı oluşan vatandaşlar, bankaların sunduğu yüksek maliyeti olan kredilerin arasında en uygun ihtiyaç kredisi veren bankaları arıyor. QNB Finansbank isteyen vatandaşların bu arayışını karşılamak için resmi internet sitesindeki kredi faiz oranlarını düşürdü.

EN DÜŞÜK FAİZLİ İHTİYAÇ KREDİSİ QNB FİNANSBANK’TAN

Geçmiş dönemde sağladığı Kredi imkânlarının tamamını yenileyen QNB Finansbank, yeni dönemde müşterilere çok daha düşük faiz oranları sunacağını açıkladı. Ocak ayının sonuna kadar devam edecek olan kredi kampanyalarında düşük faiz, 3 aylık ödeme erteleme ve esnek ödeme seçenekleri sunuluyor.

KREDİ LİMİTİ NE KADAR?

Online kanallar üzerinden yapılan başvurularda 75 bin liraya kadar kredi limiti sağlanıyor. Daha yüksek limitli kredi kullanım yapmak isteyen vatandaşların şubeye giderek bizzat başvuru yapması gerekmektedir.

FAİZ ORANI NE KADAR?

QNB Finansbank’ın sunduğu ihtiyaç kredisi kampanyası kapsamında müşterilere yüzde 1.33 faiz oranı sunuluyor. Ocak ayı içinde bakıldığında tüm bankalar arasında en uygun faiz oranlı ihtiyaç kredisi veren banka QNB Finansbank oldu. İkinci sıradaki banka ise yüzde 1.45 oranında faiz uyguluyor.

3 AY ERTELEMELİ KREDİ FIRSATI

QNB Finansbank, ihtiyaç kredisi çeken müşterilerine 3 ay ödeme erteleme imkanı da sunuyor. Ödeme ertelemenin yanı sıra esnek ödeme seçenekleri de sunan Finansbank, müşterilerin aylık gelirlerine göre kolayca ödeme yapmalarını sağlıyor. Serbest ödemeli, balon ödemeli, artan, azalan ödemeli gibi ödeme seçenekleri arasından kendilerine en uygun olan hangisi ise kredi borçlarını o şekilde ödeyebilecekler. Finansbank üzerinden 36 ay vade seçeneği ile 10.000 liralık ihtiyaç kredisi alan vatandaşlara yüzde 1.33 faiz uygulanıyor. Bu kredi için aylık olarak ödenmesi gereken taksit tutarı ise 367,33 liradır.

36 Ay Vadeli 75.000 TL Kredi Ödeme Planı

10.000 liralık ihtiyaç kredisi 36 ay vade ile QNB Finansbank’tan alan vatandaşlara yüzde 1.33 faiz oranı sunulur. Bu kredi için aylık taksit tutarı ise 2.754,97 liradır.

NASIL BAŞVURULUR?

Bu krediden yararlanmak isteyen vatandaşlar kredi başvurularını bizzat ya da elektronik kanallar üzerinden gerçekleştirebilir. Divan müşteriler kendine yakın QNB Finansbank şubelerine giderek veya mobil bankacılık ve internet bankacılığı üzerinden kolayca elektronik başvurularını yapabilirler.