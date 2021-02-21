En Çok Kripto Para Kullanan Ülkeler Açıklandı: Türkiye Avrupada Zirvede

Kripto para teknolojisi, son döneme damgasını vuran konulardan biri. Finans dünyasında gitgide kendine daha fazla yer bulan blok zincir ağı ve Bitcoin, merkeziyetsiz bir finans felsefesini savunsa da, sert yükseliş hareketleri ile yatırımcılarına da ciddi kazanç sunuyor. Dünya Ekonomik Forumu, dünyanın en büyük 74 ekonomisi baz alarak yaptığı araştırmada, nüfusa oranla dünyada en çok kripto para kullanılan ülkeleri listeledi.

İlk sırada Nijerya

Türkiye dünyada dördüncü, Avrupa’da birinci

Araştırmanın sonuçları ise bir hayli ilginç. Rapor, kripto paraların en çok Afrika ve Asya ülkelerinde kullanıldığını gösteriyor. İlk sırada yer alan Nijerya’da nüfusun yüzde 33’ü kripto para kullanırken ikinci sırada nüfusun yüzde 21’inin kripto para kullandığı Vietnam, üçüncü sırada ise yüzde 20 ile Filipinler yer alıyor.

Dünya Ekonomik Forumu araştırması, Türkiye’nin de kripto para kullanımı konusunda nasıl bir noktada olduğunu gösterdi. Türkiye, 74 ülke içinde dördüncü olurken, Avrupada ise 1. oldu. Türkiye’de kripto para kullanım oranı yüzde 16 oldu. Yüzde 10’un üzerinde kripto para kullanım oranına sahip ülkeler içinde Arjantin, Kolombiya, Meksika ve Şili geliyor. Kripto para kullanımının en düşük olduğu ülkeler ise, Danimarka ve Japonya oldu. Bu ülkelerdeki oran sadece yüzde 4.