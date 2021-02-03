En Az 6859 Lira Maaş Alacak Lise Mezunu Polis Alımı Yapılacak! 2021 PMYO Başvurular Yarın Başlıyor!

Lise mezunu adayların başvuracağı PMYO’lara en az 2500 kişi alınacak. Bu kişilere 2 yıllık eğitim verilecek ve bu sürecin ardından en az 6859 lira maaşla çalışmaya başlayacak. Peki PMYO 2021 başvuru şartları nelerdir, ne zaman başvurulur, nasıl başvurulur?

2021 yılı için yapılacak olan lise mezunu polis alımı başvuruları yarın başlıyor. Geçtiğimiz sene pandemi sebebiyle PMYO alımları gerçekleştirilememişti. Bu nedenle bu sene yapılacak olan alımda daha fazla öğrencinin alınması bekleniyor.

Lise mezunu olup polis olmak isteyen öğrencilerin başvuru yapabilmeleri için öncelikle YKS'ye girmeleri gerekmektedir. Öğrencilerden 4 Şubat yani yarın alınmaya başlayacak olan YKS başvurularını gerçekleştirmeleri beklenmektedir.

2021 PMYO BAŞVURU ŞARTLARI

•2021 PMYO polis alımı için başvurmak isteyen kişilerin öncelikle YKS’nin ilk oturumu olan TYT’ye başvurup sınava girmesi gerekiyor. 2018 yılında yapılan polis alımlarında alınan kişilerin TYT taban puanı 260 iken 2019 yılında da 250 olduğu kaydedildi. 2020 yılında pandemi nedeniyle sınav gerçekleştirilememişti.

•Polis Akademisi’ne girmek isteyen adayların karşılaması gereken bir diğer koşul ise yaştır. Kişilerin sınava gireceği yıl, Ekim ayının ilk gününden itibaren 18 yaşını doldurmuş olması gerekmektedir. Bunun yanı sıra söz konusu yılda 1 Ocak tarihinden itibaren 26 yaşından gün almamış olan kişiler başvuru yapabilir.

•Kadın polis adayları için belirlenen boy sınırı 162 iken erkekler için bu rakam 167’dir. Kişilerin boyunun bu rakamlardan küçük olmaması ve beden kitle indeksinin 18 ile 27 arasında olması gerekmektedir.

•Kişinin başvuru yapabilmesi için sağlık şartları yönetmeliğinde belirtilen koşulları taşıyor olması gerekmektedir.

•Adayların eğitim öğretim yılının başlangıcından itibaren herhangi bir siyasi partiye ya da siyasi parti kollarına üye olmaması gerekmektedir.

•Alkol, uyuşturucu ya da uyarıcı madde kullanması nedeniyle tedavi görmüş olmaması ya da görüyor olmaması gerekmektedir.

•Kişi kamu haklarını kullanmaktan yoksun bırakıldıysa sınava başvuru yapamaz.

•Sağlık yönetmeliği hükümlerinden hariç olmak üzere kişi polis eğitim kurumlarından herhangi bir nedenle çıkarıldıysa tekrar başvuru yapamaz.

•Kişinin genel ahlak ve edebe aykırı türde şeyler yapmamış olması gerekmektedir.

2021 PMYO BAŞVURU TARİHLERİ

PMYO başvurusu yapacak olan adayların öncelikle YKS'ye başvuru yapıp sınava girmesi gerekmektedir. YKS başvuruları 4 Şubat 2021’de başlayıp 2 Mart 2021 tarihinde sona erecektir.

PMYO SINAVINDA 2020 PUANIMI KULLANABİLİR MİYİM?

2020 yılında YKS'ye girmiş olan öğrenciler PMYO başvurusu yaparken geçen sene aldıkları notu kullanıp kullanamayacaklarını merak ediyorlar. 2020 yılında aldığı puanı kullanmak isteyen öğrenciler başvuru formunda yer alan 2020 TYT puanımı kullanmak istiyorum seçeneğini işaretlemeliler.

POLİS MEMURU MAAŞI NE KADAR OLDU

2021 yılında yapılan zamla birlikte en düşük polis maaşı 6388 liradan 6859 liraya yükseliş gösterdi.