Emlak Katılım Bankasından Ev Almak İsteyenlere Faizsiz Düşük Masraflı Finansman Desteği!

Vatandaşlarımız için bir kredi indirim haberi de kamu bankalarından biri olan Emlak Katılım Bankası’ndan geldi. Banka vatandaşlarımız için konut finansmanlarında faiz düşürdüğünü açıkladı. Vatandaşlarımız bugünler de en düşük faiz veren bankayı arıyor. Bankalarda müşteri çekmek için art arda indirimler düzenlemeye başladı. Bizde sizler için en düşük faizi veren bankalardan birini yazdık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından verilen talimatlar ve uğraşlar sonucunda Emlak Katılım Bankası vatandaşlarımız için tekrar hizmet vermeye başladı. Yüksek ödemelerden korkan vatandaşlarımızın desteğine koşan banka sahibiyle vatandaşlarımız daha düşük maliyetlere ev alabilirler. Emlak Bankası üstelik şu an kamu bankası olarak hizmet vermekte. Bazı vatandaşlarımız özellikle kamu bankalarını tercih ediyor. Yine bu sebeple Emlak Katılım bankasını da tercih edebilirler.

Emlak sektöründe sıkıntılar devam ederken beklenen hamle ise Emlak Katılım Bankası’ndan geldi. Banka vatandaşlarımız için yeni konut finansman paketi ile piyasaya beklenen haraketliliği yarattı.

KONUT FİNANSMANI ORANI DÜŞÜRÜLDÜ!

Yaz döneminde düşürülen sonra da kademeli şekilde yükseltilen faiz oranları sebebi ile birçok vatandaşımız ev sahibi olmakta zorlanır oldu. Hem artan ve tekrar düşmeyen konut fiyatları hem de yükselen faizler derken vatandaşlarımız kendilerini kira da buldu.

Vatandaşların konut alımları düşünce ise kampanyalar başlamıştı. Vatandaşların isyanı üzere önce özel bankalar sonra da kamu bankalarından bazıları konut kredilerine özel indirimlere gitti.

Kamu bankalarından biri olan Emlak Bankası da bu bankalardan biri. Faiz oranlarını da %1,45 seviyesine kadar çekti.

KREDİNİN ÖZELLİKLERİ

Vatandaşlarımıza aylık kâr payı oranı olarak %1,45 sunuluyor

120 aya kadar vade veriliyor

Esnek ödeme seçeneği sunuluyor

ÖRNEK ÖDEME TABLOSU

Eğer vatandaşlarımız 100 bin Türk lirasını 120 ay vade ile almak isterlerse aylık ödemeleri 1 bin 763 Türk lirası oluyor. Toplam geri ödemeleri de 221 bin 609 Türk lirası. Banka ise finansman tahsis ücreti olarak 500 Türk lirası almakta. İpotek tahsis bedeli için 225 Türk lirası ve ekspertiz değeri içinde 850 Türk lirası alınırken toplam kesintisi ise 1 bin 75 Türk lirası olmakta.