Emekliye Müjdeli haber! Ara Zam Tarihi belli oldu

Bugün emekliler için oldukça müjdeli bir haber bulunmaktadır. Ara zam müjdesi ile sevinen emekli vatandaşlar bu durumun detaylarını oldukça merak etmektedir. Ara zam müjdesi emekli vatandaşlar için önem yer eden bir ferahlama olarak görülmektedir. Bu müjdeli haberle birlikte promosyon tartışmaları ile gündeme gelmektedir. Konu ile bağlantılı olan haber başlıkları aşağıda yer almaktadır.

Emekli Vatandaşlar Dikkat!

Emekli vatandaşların mağduriyetini hemen her ay medya organları paylaşmaktadır. Dolandırılan, kandırılan, gasp edilen sayısız emekli vatandaş bulunmaktadır. Emeklileri gizli ve bilinçli takip altına alan dolandırıcılar bulunabilmektedir. Bu yüzden vatandaşların mağdur olmaması için en sağlıklı yöntemler aşağıda yer almaktadır.

Kapıyı yabancı insanlara açmak tehlike oluşturmaktadır.

ATM para çekmeye yardımcı olma teklifleri sağlıklı olmamaktadır.

Emekli maaşının olduğu kartın bilgilerini paylaşmak sakınca doğurmaktadır.

Cep telefonunu kullanmayı rica eden birey ile paylaşım sağlıksız olmaktadır.

İndirim, kampanya, hediye, çekiliş gibi durumlarda gelen teklifler her zaman doğruyu yansıtmamaktadır.

Emeklilik Detayları Nedir?

Emeklilik ince detaylara dikkat etmek anlamına gelmektedir. Sebebi ise emeklilik maaşı ile ilgili çıkan haberleri, yasaları, düzenlemeleri sıkı bir şekilde takip etmek gerekmektedir. Emekli vatandaşlar yılda 2 olmak üzere ikramiye, 3 yılda 1 olmak üzere ise banka promosyonu ile ekstra kazanç elde edebilmektedir.

Vergi iadesinin yerini bıraktığı ek ödeme sistemi ise maaşın %4 ve %5 arasında olmasını sağlamaktadır. Ancak emekliler bu oranı düşük bulduğunu belirtmektedir. Artış olmasını talep eden emekliler gündemi iyi bir şekilde takip etmektedir. Türk Emekliler Derneği, yeni oranın %10 olması gerektiğini düşünmektedir. Bu talebin gerçekleşmesi emeklilerin oldukça memnuniyet kazanmasını sağlayacak gözükmektedir.

Emeklilik kendisiyle birlikte gelen avantajlar ile bilinmektedir. Sayısız alanda öncelik sağlanması ve saygı ile karşılanması mümkün olan emekli vatandaşlar için birçok kolaylık sağlanmaktadır. Bunlardan birkaç örnek aşağıda sıralanarak verilmektedir.

Ülke genelinde bulunan tüm banka ve ATM üzerinden ücretsiz bakiye sorgulama ve çekme hakkı verilmektedir.

Seçtikleri bankanın işlem masraflarından muaf tutulmaktadır.

Emekli destek hattı ile 7-24 destek alabilecekleri bir uygulama bulunmaktadır.

Sağlık problemleri karşısında maaşları adreslerine elden teslim edilmektedir.

Emeklilere ne zaman zam gelecek?

2020 yılı kapsamında Covid-19 salgını nedeni ile bir çok ekonomik değişiklik yapılmış olmaktadır. Yapılan değişiklikler kapsamında bir çok ekonomik yardımda yapılmış olmaktadır.2021 yılı ile birlikte tüm dünyada olduğu gibi Türkiye de ekonomik değişiklikler yapmış olmaktadır bu ekonomik değişikliklerin içerisinde asgari ücrete yapılan zam ve emekli maaşlarına yapılan zamda yer almaktadır. Bir çok insan geçim sıkıntısı çektiği için yapılan yardımlardan faydalanmak istemektedir. Bu yüzden de yapılan asgari ücrete ve emekli maaşlarına yapılan zamlar halk bütçesine çok büyük bir katkıda bulunabilmektedir.

2021 yılı Ocak ayı itibari emekli maaşlarına %3 oranında bir zam yapılmış olmaktadır. Yapılan bu zam ile birlikte emekli maaşlarına yapılan zam toplamda %7.36 oranında olmaktadır. Yapılacak olan ara zammın tarihi net olarak belli olmamaktadır. Resmi kurumların yapacakları açıklamalar beklenmekte olmaktadır. Emeklilik maaşlarına yapılacak olan ara zammın yakın bir tarihte gerçekleştirilmesi beklenmektedir. Resmi kurum çalışanları bu konuda çalışmalarını sürdürdüklerini belirtmiş olmaktadırlar.

Güncelleme Tarihi: 17 Şubat 2021, 16:05