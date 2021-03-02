Emekliye Faizsiz Kredi Veren Bankalar Listesine 2 Yeni Banka Dahil Oldu

Geçtiğimiz ay emekli maaşlarına belli bir miktarda zam yapılmıştı fakat bütün emekli ikramiyelerinin Nisan ayında verilmesine karar verilmişti. Durum böyle olunca vatandaşlar emekli maaşları ile ucu ucuna geçinebildi. Bazıları ise ihtiyaçlarını karşılayabilmek için bankalardan kredi çekmek zorunda kaldı. Emekli vatandaşlarımızın bankalardan kredi çekerken aradığı başlıca kriter ise emekliye faizsiz kredi veriyor olmaları oldu.

Özellikle koronavirüs salgını sürecinde, vatandaşlara maddi olarak destek olmak isteyen bankalar, düşük faizli pek çok kredi paketi oluşturdu. Hatta devlet tarafından da faizsiz ve oldukça düşük miktarlarda krediler de verildi. Ancak normalleşme sürecine geçilmesi ile birlikte çoğu banka bu kampanyalarını sonlandırdı. Düşük faizli veya faizsiz olarak kredi çekmek isteyen emekli vatandaşlarımız ise hala söz konusu kredileri sağlayan bankaları araştırmaya başladı.

Kamu bankaları ve özel bankalar, emeklilere faizsiz veya çok düşük kredi faiz oranları ile kredi sağlamaktadır. Bunun yanı sıra PTT gibi kurumlar da emeklilere özel avantajlı faiz oranlarıyla kredi çekme fırsatı tanımaktadır. Sunulan faiz oranı, kullanılacak olan kredi miktarına ve bankaya göre değişiklik göstermektedir. Tüm kredi kullanımlarında olduğu gibi, emeklilere kredi verilirken de kredi sicil notuna dikkat edilmektedir. Kredi notu iyi veya orta seviyede olan emekliler, söz konusu kredi kampanyalarından kolaylıkla yararlanabilir.

EMEKLİLERE FAİZSİZ KREDİ VEREN BANKALAR HANGİLERİDİR?

Emekli vatandaşlarımızın faizsiz kredi taleplerini karşılayan bazı kamu bankaları vardır. Bu bankalardan sıfır faiz ile kredi çekmek isteyen kişilerin yapması gereken tek şey ise bankalara bizzat başvuru yapmalarıdır.

Emekliye faizsiz kredi veren bankalar şu şekilde açıklanmıştır;

Vakıf Bank – Vakıf Katılım Bankası

Ziraat Bankası – Ziraat Katılım

Albaraka Türk – Albaraka Türk Katılım Bankası

Türkiye Finans Bankası – Türkiye Finans Katılım Bankası

EMEKLİLER NASIL FAİZSİZ KREDİ KULLANABİLİR?

Her kredi çeşidinde olduğu gibi emeklilere özel kredilerde de belli başlı koşulların karşılanması gerekmektedir. Bankadan bankaya değişiklik gösterse de genel olarak aranan özellikler bellidir. Emekli vatandaşların kredi çekebilmeleri için yaş şartı aranmaktadır. Yalnızca 75 yaşın üzerindeki emekliler kredi sicilinin iyi olması ve yasal takipte olmaması durumunda faizsiz ve düşük faizli kredi çekebilmektedir. Kişinin üzerinde icra veya kırmızı kalem olması ve kara listede olması durumunda kredi verilmez.

EMEKLİYE KREDİ VEREN BANKALAR VE FAİZ ORANLARI

İş Bankası yüzde 1,50 faiz oranı ile emeklerle kredi vermektedir.

QNB Finansbank yüzde 1,41 faiz oranı ile emeklilere kredi imkanı tanımaktadır.

Vakıf Katılım Bankası yüzde 1,60 faiz miktarı ile emeklilere kredi sağlamaktadır.

TEB yüzde 1,35 faiz oranıyla emekli vatandaşlara kredi sunmaktadır.

ING Bank, emekli müşterilerine yüzde 1,54 faizle kredi imkanı tanır.

Garanti Bankası yüzde 1,99 faiz oranıyla emeklilere kredi vermektedir.

Vakıfbank emeklilere yüzde 1,84 faizle krediimkanı tanımaktadır.

Akbank yüzde 2,5 oranında faizle emeklilere kredi sunar.

Ziraat Bankası yüzde 1,50 faiz oranları ile emeklilere kredi sağlamaktadır.

Fibabank emeklilere yüzde 1,44 faiz ile kredi sunmaktadır.

Denizbank yüzde 1,71 faiz oranı ile emekli vatandaşlara kredi imkanı vermektedir.

Altenatifbank yüzde 1,36 faiz oranıyla emeklilere kredi imkanı tanımaktadır.

Enpara yüzde 1,74 faiz oranıile emeklilere kredi sağlamaktadır.

PTT’DEN FAİZSİZ EMEKLİ KREDİSİ

Bu bankaların yanı sıra, Ziraat Bankası, Vakıfbank ve PTT faizsiz kredi vermektedir. Emekli maaşınızı aldığınız bankalardan, emekli vatandaşlara özel hazırlanan düşük faizli kredi paketlerinden de yararlanabilirsiniz. Emekli maaşınızı 3 yıl boyunca aynı bankadan alma sözü vermeniz durumunda bankalar ek promosyon ve sıfır faizli kredi imkanı da tanımaktadır.