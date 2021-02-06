Emekliye Bakandan güzel haber! KPDK toplantasından 450 TL Aile yardımı geliyor!

Milyonlarca Emekli, ocak zammından itibaren pek mutlu olamamıştı. Memur olan vatandaşlar için verilen Aile yardımına bu sefer Emeklilerin alması kesin gözüyle bakılıyor. Gelen zamlar sonrası rahat yüzü göremeyen Emekliler, KPDK toplantısıyla birlikte Aile yardımı her halukarda almaya çalışıyor. Hem SGK hem SSK hemde Bağ-kur emeklileri için Aile Yardımı geliyor. Özellikle 4C kapsamında Emeklilere ek ödeme kesin yapılacağı bakan açıkladı!

Emekliye Aile Yardımı geliyor!

Türkiye'de 13 milyon emekli Bakanlıktan gelecek bu haberi bekliyor. Kamu Personeli Dayanışma Kurulu toplantısı öncesi Emekliler 450 Tl civarında Aile yardımını almaktan başka çaresi kalmadığını kurula iletti! Kurulun tek muhattabı olan Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk konuyla ilgili ilk defa konuştu. 13 milyon SSK ve Bağkur eski adıyla 4A, 4B ve 4C Emekliler için 450 TL civarında ek ödeme talep ediliyordu. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk'tan Emeklileri sevindirecek haber geldi!

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk duyurdu!

Gün içerisinde sosyal medyada ve haber sitelerinde yer alan Emekliye aile yardımı konusu hakkında bir açıklamanız olacak mı sorusuna sayın bakan "Arkadaşlar Asgari Ücrete yaptığımız zamla tüm vatandaşlarımızı mutlu etmeye çalıştık. Aynı şekilde enflasyon oranına göre Emekli ve memur zamlarınada. Ancak görüyoruz ki Emekliler için bir adım daha atmamız gerekiyor. Masada bir çok konu var. Bunun en hızlısı Aile Yardımı olabilir! Özellikle en düşük Emekli maaşına 450 TL civarında bir ek ödeme getirebiliriz" açıklaması Emeklileri çok sevindirdi.

KPDK'da bitirin bu işi!

Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Memurlar gibi Emekliler'in de hakkı" diyerek toplu sözleşme ve KPDK toplantısında bu işi bitirin talimatı verdiği öğrenildi. Aylık 450 TL civarında bir ek gelir Emeklinin az da olsa nefes almasını sağlayacak!

Konuyla ilgili görüşmelerin süreceği KPDK toplantısının 15 Şubat tarihinde yapılması bekleniyor. Bu toplantıda Emekliye gelecek tek müjde de Aile yardımı olmayacak! Kulislerden gelen bilgiye göre Emekliye bayram ikramiyesi içinde en az 500 TL artış olacak! 2500 TL ödeme iki bayram öncesinde, ortasında veya sonrasında alınabilecek!

2500 TL kimin ihtiyacı varsa alabilecek!

Tüm Emeklilere 1000 TL Kurban bayramı ve 1000 TL Ramazan Bayramında yatan 2000 TL ödemenin 2500 TL çıkması, vatandaşların istediği zaman 2500 TL'yi ilk bayramın hemen öncesinde tamamını, bayramların ortasında veya son bayramın ilk haftasında 2500 TL tek ödemede yada 1250 TL 1250 TL yine iki bayram arefesinde Bayram ikramiyesine kavuşması planlanıyor.

Hepsi görüşülecek!

İşte 15 Şubat tarihinde yapılacak KPDK toplantısında hem Aile Yardımı, hem Ek ödemelerle ilgili gelişmeler hemde Emekli bayram ikramiyesi artış miktarı görüşelecek. En çok istenilen müdje ise Erdoğan'a bırakılabilir!

En düşük Emekli maaşı 2000 TL olabilir!

Geçtiğimiz yıl en düşük emekli maaşı 1500 TL çıkartarak tüm Emeklilerin kalbini kazanan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Şubat sonrası Emeklilere 450 TL aile yardımı içinde en düşük Emekli maaşı 2000 TL olacak açıklaması gelebileceği düşünülüyor. 450 TL gelecek zam tüm Emeklilere verilecek ve en düşük emekli maaşı 1950 TL olurken, 50 TL jest miktarıyla Emekliler en düşük 2000 TL maaşla hayatını devam ettirebilir!