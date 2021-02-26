Emekliye 690 TL Ek Ödeme Talebinde Son Durum! Başkan Önemli Açıklamalar Yaptı

Emekli vatandaşlarımıza müjdeli haber geldi. Yeni düzenleme ile birlikte emeklilere verilen ek ödeme miktarı artacak ve 690 liraya kadar ödeme yapılacak.

Bilindiği üzere ülkemizde her daim konuşulan ve büyük beklentiler içeren bir konu vardır ki bu konu emekli maaşlarıdır. Emekli maaşları ve ek ödemeleri bu dönemde yine oldukça fazla sayıda kişi tarafından konuşulan ve gündem maddesi olan bir konu haline geldi.

Vergi iadesi sisteminin yerine getirilmiş olan ek ödeme uygulamasının günümüz şartlarında düşük kaldığını belirten emekliler, ek ödemenin artmasını talep ediyor. Bu konunun çözüme kavuşması için 2 farklı formül ortaya atıldı. Bunlar; çalışanlara ödenen Asgari Geçim İndirimi'ne (AGİ) eşitlenmesi ya da yüzde 10'a çıkarılması oldu.

2006 yılına kadar, çalışan ve emekli vatandaşlarımız harcamaları karşılığında fiş topluyordu ve bu fişleri zarflara işleyip vergi iadesi alıyordu. Ancak bu sistem 2006 yılında rafa kaldırıldı ve bunun yerine emekli vatandaşlarımız için ek ödeme, çalışan vatandaşlarımız için Asgari Geçim İndirimi (AGİ) uygulaması getirildi. Ek ödemelerin oranının emekliler için yüzde 4-5 olmasına karar verildi. Maaşı 1554 lira 72 kuruşun altında olan vatandaşlara yüzde 5, üstünde olan vatandaşlara da yüzde 4 oranında ek ödeme yapılmaya başlandı. Ancak yıllar içinde bu miktar düşük gelmeye başladı ve emekli vatandaşlar ek ödemelerin yükselmesini istedi. Türkiye Emekliler Derneği de bu oranın yüzde 10'a çıkarılmasını ya da AGİ’ye eşitlenmesini talep etti.

Türkiye Emekliler Derneği Başkanı Kazım Ergün tarafından yapılan açıklamada yıllar içinde asgari geçim indiriminin artırılıp memurun korunduğu fakat emeklilere verilen ek ödemelerin oranının sabit kaldığı ifade edildi.Bu durumun büyük haksızlık olduğunu vurgulayan Ergün, ek ödeme oranının yüzde 10'a çıkarılmasını Türkiye Emekliler Derneği olarak talep ettiklerini söyledi.

EMEKLİYE EK ÖDEME MÜJDESİ

Emeklilere verilen ek ödemelerin AGİ'ye eşitlenmesi durumunda, emeklilere 268 lira ile 456 lira arasında ödeme verileceği ifade edildi. Her ay maaşlarının yüzde 4-5’i oranında ek ödeme alan emekliler,vergi iadesinin yerine getirilen ek ödemenin günümüzde yetersiz kaldığını belirterek bu tutarda artış yapılmasını istiyordu. Türkiye Emekli Derneği’nin bu durumu ortadan kaldırması için sunduğu 2 formül, ödenen AGİ eşitlenmesini veya yüzde 10'a çıkarmasını içeriyor.

AGİ FORMÜLÜ

Çalışanın evli olup olmadığına, eşinin çalışıp çalışmadığına ve çocuk sayısına göre değişiklik gösteren AGİ,çalışanlara her ay 268,31 ile 456,13 lira arasında veriliyor. Emeklilere verilen ek ödemenin AGİ’ye eşitlenmesi halinde emeklilere her ay en az 268,31, en çok 456,13 lira ek ödeme yapılacak.

690 LİRAYA KADAR EK ÖDEME

Ek ödemenin oranının yüzde 10'a çıkarılması durumunda emeklilere verilecek ödeme miktarı en az 2’ye katlanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklisi olan vatandaşların ek ödemelerinde 414,51 liraya kadar artış yaşanacak. En yüksek maaş olan 6 bin 908 lira 35 kuruşu alan emekliye yapılacak ek ödeme miktarı 276,33 liradan 690,84 liraya yükselecek.

EMEKLİYE İNTİBAK ZAMMINDA SEVİNDİREN GELİŞME

Milyonlarca vatandaş tarafından beklenen intibak yasası ile ilgili gelişmeler de yakından takip ediliyor. 2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşlara intibak için başlatılan yargı süreci beklenildiği gibi sonuçlanmamıştı fakat kulislerden emeklileri sevindirecek haberler geliyor.

Bağ-Kur ve emekli sandığı emeklileri arasındaki maaş farkının açılmasını engellemek ve bu farkı kapatmak için çıkarılan bir yasa olan intibak yasasının önümüzdeki günlerde devreye gireceği ve emekli maaşına bu vesileyle zam geleceği konuşuluyor.

Temel amacı “gelir eşitsizliği” denilen faktörü ortadan kaldırmak olan intibak yasası, oldukça düşük maaş alan emekli insanların emekli maaşına dolaylı yoldan zam yaptıracaktır. Peki bahsi geçen bu intibak yasası ile beraber emekli maaşlarında ne kadar artış olur? Bu sorunun cevabı henüz bir netlik kazanmamış olsa da çeşitli uzmanlarca yapılan tahminler doğrultusunda olası bir zammın 50 ila 355 TL arasında olacağını söyleyebiliriz.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Sekreteri Gazi Aykırı tarafından yapılan açıklamayla birlikte de emeklilerin yüreğine bir nebze su serpildi. Emekli vatandaşlarımızın intibak meselesini ilk defa gündeme getiren ve bununla ilgili davalar açan yegane kuruluşun TÜED olduğunun altını çizen Aykırı, 2000 öncesi emekli olan vatandaşların intibak sorununu çözüme kavuşturdukları gibi 2000 sonrasında emekli olan vatandaşlar için de çalışmalar yaptıklarını ifade etti.

İNTİBAK YASASI NEDİR?

İntibak yasasının çıkması durumunda 2000 yılı ve sonrasında emekli olan vatandaşların maaşları yeniden hesaplanacak ve bu kişilere prim ödemelerine ve hizmet sürelerine göre zamlı ödemeler yapılacak. Geçmişte yapılan çalışmalar sayesinde 2000 yılından önce emekli olan yaklaşık 2 milyon SSK'lı maaşına ek 50 lira ile 355 lira arasında zam almıştı.

2021'DE EMEKLİLERE NE KADAR ZAM YAPILDI?

2020 yılının Aralık ayında enflasyon yüzde 1,25 arttı ve yıllık bazda yüzde 14,60 olduğu kaydedildi. Buna oranla; memur zammı yüzde 7,36 olurken SSK VeBağ-kur emekli zammınınyüzde 8,36 olduğu açıklandı.

BAĞ-KUR EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN YATIYOR?

Tahsis numarasına göre belirlenen günlerde maaşlarını alan Bağ-Kur emeklilerinin maaş günü cumartesi gününe denk gelirse Cuma günü ödeme alırlar. Pazar gününe denk gelenler ise pazartesi günü ödeme alacaklardır.

Tahsis numarasının son rakamı;

9, 7 ve 5 olan vatandaşlar her ayın 25'inde

3 ve 1 olan vatandaşlar her ayın 26'sında

8, 6 ve 4 olan vatandaşlar her ayın 27'sinde

2 ve 0 olan vatandaşlar her ayın 28'inde emekli maaşını alır.

SSK EMEKLİ MAAŞLARI NE ZAMAN YATIYOR?

4A SSK kapsamında emekli olan vatandaşların da emekli maaşlarını ne zaman alacakları tahsis numarasının son rakamına göre belli olmaktadır.

Tahsis numarasının son rakamı;