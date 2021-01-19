Emekliye 554 TL Zam Müjdesi! Ek Zam Geliyor

2020 yılının son dönemlerinde ortaya bir kez daha çıkmış olan emekli maaşı zammı konusu artık tamamen netleşti. Her sene enflasyon oranları ile doğru orantılı olarak zam alan emekliler için bu sene de çalışmalar yapıldı. Yapılan açıklamalar sonunda ise emeklilerin ne kadar maaş alacağı da netleşmiş oldu. 2000 öncesi emekli olan SGK’lılar 2419 TL maaş alacak. Emekli memurları ise 2021 yılı içerisinde 3021 TL maaş alacak. Alınacak olan maaşların ne zaman hesaplara aktarılacak olduğu ise merak konusu olmaya devam ediyor. Yapılan açıklamalar ile birlikte de maaş durumları ile ilgili net bilgiler verilmeye devam edildi.

Ocak Ayı Emekli Maaşları Ne Zaman Yatacak?

Emekliler elde etmiş oldukları zamlı ödemeleri almaya başlıyor. SSK emeklileri 18 – 26 Ocak tarihlerinde emekli maaşlarını zamlı bir şekilde almaya başlayacak. Bağ – Kur emeklileri ise 25 – 28 Ocak tarihleri arasında ödemelerini almaya başlayabilecekler.

Enflasyon oranları ile doğru orantılı olarak gelişmekte olan emekli maaşı zamları son dönemlerde sıklıkla konuşuluyordu. Emeklilik konusunda çeşitli şekillerde problemi olan kişiler ise bu durumdan artık rahatlıkla fayda görebilecekler. Ocak ayı içerisinde emekliler zamlı bir şekilde maaşlarını almaya başlayabilecekler. Alınacak olan maaşların tarihleri ise SSK ve Bağ – Kur olmak üzere iki farklı kritere göre farklı zamanlarda gerçekleşecek.

Emekli Maaşı Ek Ödeme Farkı

Kaldırılan vergi iadesinin yerine, emekli aylığı alanlar ile dul aylığı alanlara 2008 yılından bu yana ek ödeme yapılıyor. Alınmakta olan maaşa ek olarak değişiklik gösteren tutar isedikkat çekiyor.

Alınmakta olan ek ödeme ile birlikte kişilerin daha da rahat bir nefes alması sağlanıyor. Vergi iadesinin yerine kişilere verilmeye başlanmış olan ek ödeme ile birlikte birçok kişi 2008 yılından bu yana bu durumdan fayda görebiliyor.

Memur maaş katsayısında yaşanan artış ile birlikte % 5 ek ödeme için gelir sınırı da yükseltildi. Genel olarak belirli bir ücretin üstündekiler için % 5 ve belirli bir ücretin altındakiler için % 4 ödeme yapılırken bu oranlar üzerinde de çeşitli değişiklikler meydana getirildi.

Yapılacak olan ek ödemeler kişilerin gelir durumlarına göre değişiklik göstermektedir. Ek ödeme durumları her emekli için aktif olarak geçerli olmak ile birlikte vergi iadelerinin kaldırılmasından sonra meydana gelmiştir. Yapılan zam çalışmaları ile birlikte birçok emeklinin yüzü gülerken kaliteli bir çalışma ortaya koyulması ile de devlet ve hükümet halk tarafından olumlu tepkiler aldı.

Ek ödemeler ile birlikte daha da artmış olan maaş zamları ile birlikte birçok emekli artık daha da rahat bir nefes alabilmektedir. Korona virüs salgını ile birlikte genel olarak herkes maddi sıkıntı yaşarken emekliler maaş düşüklüğünden dolayı bu durumu daha çok yaşamaktaydı. Yapılan zam ile birlikte bu durumun ortadan kaldırılıp alım gücünün yükseltilmesi hedeflenmektedir.