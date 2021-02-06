Emekliye 2550 TL! Bankalar Yarışa Girdi! Halkbank, Ziraat, İş, Akbank, İNG

Bu kampanyaların asıl sebebi emeklilerin maaşlarını kendi bankalarından çekmeye teşvik etmek. Bankalar emekli maaşını kendi bünyesine taşıyan emeklilere özel promosyon vermektedir. Bununla birlikte emekliler arasında da en yüksek emekli promosyonu hangi bankada arayışı başladı. Emekli maaşlarının promosyonları oldukça yükselmiş durumda. Son yapılan açıklamalara göre 2550 TL Emeklilik promosyonu veren bankalar bulunmaktadır.

2017 yılında başlatılan promosyon kampanyaları hız kesmeden devam ediyor. Emekliler tarafından en çok sorulan soruların başında ise banka emekli promosyon tutarları gelmektedir. 2017 yılında başlatılan ve en az 3 yıl taahhüt istenen emeklilik promosyonlarında bulunan taahhüt bitti. Yeni dönemde de bankalar emekli maaşlarını ellerinde tutabilmek adına çeşitli promosyon oranları açıklayarak cazip teklifler ile emeklileri kendilerine çekmeye başladı.

Banka promosyonlarının yanı sıra farklı kampanyalar ile de bankalar emeklilere ayrıcalıklar tanımaktadır. Diğer kampanyalara baktığımızda ise kart ücretler, EFT, Havale ücretleri gibi konularda da emeklilere ayrı opsiyon tanımaktadırlar.

Daha detaylı bakacak olursak tüm ATM’lerden para çekme özelliği, ATM üzerinde kişilere özel menüler, Müşteri hizmetlerinde öncelik, maaşları iki gün erken çekme, kart aidat ücretleri sıfırlama, mevduat hesaplarında ekstra faiz tutarı ve ücretsiz para transferi gibi çeşitli kampanyalar bulunuyor. Bu kampanyalar ile emeklileri kendi müşterisi haline getirmeyi amaçlayan bankalar bu konuda kıyasıya yarışıyor.

Emekli Promosyonu Nedir?

Emeklilik promosyonu bankalar tarafından emeklilere sağlanan bir kampanyadır. Kampanyadan faydalanmak isteyen emekliler maaşlarını promosyonunu almak istedikleri bankaya yönlendirerek aylık çekimlerini buradan yapmaktadırlar. Bankalar emeklilik maaşlarını kendi bünyelerinde bulundurarak nakit akışını kontrol etmektedirler. Bu nedenle emeklilerin dikkatini çekebilmek amacı ile emeklilik promosyonu adı altında maaşını taşıyan kişilere çeşitli miktarlarda para verirler. Bunun karşılığında ise emeklilik maaşlarını 3 yıl boyunca anlaşma sağladıkları bankadan çekme sözü verirler. Eğer bu sözlerinden caymak isterler ise kalan promosyon günleri üzerinden hesaplama yapılarak aldıkları ücretin iadesi istenmektedir.

Emekli Promosyonları Ne Kadar?

Emeklilik promosyonu bankalara göre farklılık göstermektedir. Tüm bankalara baktığımızda farklı promosyon tutarları görmekteyiz. Bu promosyon tutarları emekli maaşı miktarına ve bankaya göre farklılık göstermektedir.

Yapacağınız 3 yıllık anlaşma sonucu bankaların sunmuş olduğu teklifler.

Akbank’a emekli maaşınızı taşımak isterseniz, maaşınızın tutarına göre 850 TL, 1050 TL, 1250 TL promosyon alabilirsiniz.

Denizbank’a emekli maaşınızı taşımak isterseniz, maaşınızın tutarına göre 500 TL, 625 TL, 750 TL promosyon alabilirsiniz.

Garanti BBVA’a emekli maaşınızı taşımak isterseniz, maaşınızın tutarına göre 800 TL, 1000 TL, 1200 TL promosyon alabilirsiniz.

Halk Bank’a emekli maaşınızı taşımak isterseniz, maaşınızın tutarına göre 500 TL, 625 TL, 750 TL promosyon alabilirsiniz.

ING bank’a emekli maaşınızı taşımak isterseniz, 500 TL, 625 TL, 750 TL promosyon alabilirsiniz. Bunun yanında ise kart ile harcama yaptığınızda her ay ek olarak 50 TL toplamda 1800 TL promosyon alabilirsiniz.

İş bankası emekli maaşı Promosyon tutarları ise maaşınıza göre 750 TL, 875 TL, 1000 TL olarak belirtilmektedir.

QNB Finans Bank Promosyon tutarları 1000 TL, 1300 TL ve 1600 TL olarak belirtilmektedir.

Şeker Bank üzerinden emekli maaşınızı çekmek isterseniz de 650 TL, 800 TL, 1000 TL promosyon alabilirsiniz. Ve kartınızla yaptığınız 1000 liralık alışverişlerde 200 lira bonus kazanabilirsiniz.