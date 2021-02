Emekliye 2350 TL! Bankalar Yarışa Girdi! Halkbank, Ziraat, İş, Akbank, İNG

Emekliye 2350 TL ödeme yapılacak! Bir çok bankadan kampanyalar peş peşe geliyor! Zirvede yer alan bankalar ise Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Akbank ve İNG Bank önceliği karşılıyor! Peki Emekliye 2350 TL nakit ödeme veren bankalar hangisi? Yarışa katılan bankalar arasında Halkbank, Ziraat Bankası, İş Bankası, Akbank ve İNG bankası kıyasıya rekabet içine girdi! İşte Emeklilere verilecek o ödemenin detayları!

Emekli Promosyonu İle Dilediğiniz Bankalardan Yararlanabilirsiniz

Emeklilere Bankalardan Müjde

Kim ne veriyor?

Akbank: 1250 TL

Halkbank: 2350 TL

Ziraat Bankası 2000 TL

İNG: 1500 TL

İş Bankası: 760 TL

Bankanın promosyon miktarları farklı olabilmektedir. İşte tam da bu noktada sağlanan destek ile beraber hemen hemen her alanda kolay ve hızlı bir şekilde düzenleme sağlanmaktadır. Dilediğiniz bankaya kayıt olma hakkında tercih size ait oluyorken aynı zaman da gereken belgeleri de eksiksiz bir şekilde temin etmeniz gerekir.