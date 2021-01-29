Emeklilik Maaşları değişti! En Güncel 2021 Emekli Maaşı Tablosu! SGK, BAĞ-KUR Maaş Son Hali

Son gelinen halde Emeklilik maaşlarında yeni gelişmeler yaşandı.

En Düşük Emekli Maaşı Ne Kadar?

Uzun süredir özellikle emekli vatandaşlar tarafından sorulan emekli maaşları ne kadar olacak? Sorusu sonunda yanıt buldu. Yapılan çalışmalar ile birlikte güncel emekli maaşları belli oldu. Net bir açıklama için beklenen veriler doğrultusunda milyonlarca emeklinin beklediği haber geldi. Kamu görevlileri ile memur emeklilerinin aylık ve ücretlerinde ocak ayından itibaren geçerli olmak üzere toplamda yüzde 7,33 artış yapıldı.

Aynı dönemde SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıklarında ise yüzde 8,37 artış sağlanmış olamaktdır. Bu bağlamda enflasyon ve zam oranları ile birlikte en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorusu emeklilerin gündeminde tekrar yer almaya başladı. Güncel zamlar ve enflasyon oranlarının getirisi ile birlikte emekli maaşlarındaki son rakam belli oldu.

Zamla beraber en düşük SSK emeklisi aylığı 2.536 TL olurken en düşük BAĞ-KUR emeklisi aylığı da 2.274 TL oldu.

Zamlı Maaşlar Hangi Tarihten İtibaren Yatacak?

Uzun süredir emeklilerin gündemini meşgul eden sorular emekli maaşlarına ne kadar zam gelecek ya da en düşük emekli maaşı ne kadar olacak sorularıydı. Bu soruların yanıtlanmasından sonra en çok merak edilen konu emekli maaşlarına gelecek olan zammın ne zamandan itibaren maaşlara yansıyacağı oldu. Açıklanan enflasyon ve zam oranlarından sonra son şeklini alan emekli maaşının emeklilerce ne zaman kullanılabilir olacağı en çok tartışılan konular arasında yerini almaktaydı. Bakanlık tarafından yapılan açıklamalar ışığında elde edilen bilgilere göre SSK ve BAĞ-KUR emeklilerinin Ayın 18'inden itibaren maaşlarının kademeli olarak yatırılması bekleniyor. Dolayısıyla enflasyon oranı başta olmak üzere birçok faktörün etkisi ile belirlenen güncel zamlı maaşlar yılın ilk ayından itibaren emeklilerin hesabına yansımış olacak.

Ne Kadar Emekli Maaşı Alırım?

Kamu ve özel sektör çalışanı milyonlarca vatandaş emeklilik için gün sayıyor. Tüm bu çalışma günlerinin sonunda ise vatandaşların aklına gelen soru emekli olduklarında ne kadar emekli maaşı alacakları yönünde. Özellikle güncel zam oranları ile birlikte ne kadar emekli maaş alırım konusuna yönelik yapılan araştırmalar son zamanlarda hız kazandı. Emekli maaşlarını nasıl hesaplayacağına yönelik çözümler arayan vatandaşlar bu çözümlere e-devlet üzerinden ulaşabildiği gibi SGK ve Bağ-Kur resmi sitelerinden de ulaşabiliyor. Tüm bu araştırmaları yaparken vatandaşların aklına takılan bir diğer soru ise emekli maaşlarının neye göre hesaplandığı oluyor. Belirli bir çalışma süresini doldurmuş ya da aktif çalışan milyonlarca vatandaşın zaman zaman aklına takılan bu soru en çok araştırılan bir diğer konu olarak karşımıza çıkıyor. Aktif çalışma hayatınızı sonlandırdığınız anda alacağınız emekli maaşına etki eden birçok faktör bulunabiliyor. İş hayatınız boyunca tamamladığınız çalışma günü, ödenen prim bu faktörler arasında yer alabiliyor. Tüm bu faktörler değerlendirilirken uzun süre aktif iş hayatında bulunan ve yüksek sigorta primi ödeyen vatandaşların emekliliğinde diğer vatandaşlara kıyasla daha yüksek maaş alabildiği dikkat çeken detaylar arasında. Yıl içerisinde açıklanan enflasyon oranına göre iki kere zamlanan emekli maaşı hak sahibinin isteği üzerine her hangi bir banka şubesine yatırılabiliyor.