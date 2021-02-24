Emeklilerin beklediği müjde geldi! Faizsiz 3 maaş birden!

Maaşlarını 3 ay içerisinde almamış olan vatandaşlar ise; devletin sağladığı bu kampanyalardan maalesef yararlanamamıştır. Fakat 3 ay içerisinde emekliliğe ayrılmamış olan bütün vatandaşlar yeni ortaya çıkartılan kampanyalardan da dilediği gibi yararlanabilmektedirler.

3 Maaş Kampanyası Neden Veriliyor?

Emekliler için yapılan yardımların son zamanlarda artış göstermeye başlaması, vatandaşların 3 maaş kampanyası neden veriliyor? Sorularının artmasına sebep olmuştur. Devletin bu kampanyaları yapmasının temel sebebi ise; korona virüsten kaynaklanmaktadır. 2020 yılında ortaya çıkan ve bir türlü bitmeyen korona virüs salgını, Türkiye’de yaşayan birçok insanın olumsuz yönde etkilenmesine sebep olmuştur.

Özellikle de dükkânı kapatılmış olan esnaflar ve özel sektörde çalışan insanlar bu durumdan ötürü en fazla mağdur olan meslek gruplarından bir tanesidir. Türkiye’de yaşayan emeklilerin de büyük bir kısmı maaşlarının yanında ek iş yaparak hayatlarına devam etmektedirler. Fakat pandemi nedeniyle birçok emekli vatandaş da işinden olmuştur.

Şimdilerde ise; yeni ortaya çıkan yaptırımlar sayesinde, Örneğin 1.500 TL maaş alıyorsanız; 4,500 TL almanız mümkün olacaktır. Aynı zamanda 10 maaş olarak kredi sistemi sayesin de 18 bin TL oranında kredi çekmeniz mümkün olacaktır. Bu sayede bir süreliğine de olsa durumlarınızı rahatlatmanız mümkün olacaktır.

Kimler Bu Uygulamalardan Faydalanabilecek?

Emeklilerle ilgili ortaya çıkartılan haberlerden sonra, kimler bu uygulamalardan faydalanabilecek? Sorusu da devamlı bir şekilde gündeme gelmeye devam etmektedir. Şimdilerde ise; yapılacak olan yaptırımların bütün emekliler için geçerli olması sık sık gündeme gelmeye devam etmektedir. Devlet tarafından yapılacak olan bu uygulamalar ise; emekli vatandaşlar tarafından da hala merakla beklenmeye de devam etmektedir.

Eğer uygulanan bu yaptırımlar kabul edilirse, özellikle de korona virüs süreci içerisinde ekonomik sıkıntılar yaşayan vatandaşlar, durumunu rahatlatabilecekler. Aynı zamanda devlet tarafından alacağınız ücretler, sizin kendi maaşınızdan kesilmeye başlanacaktır. Bu sayede aylık nakit para yatırmanıza gerek kalmayacaktır. Üstelik maaşınızdan kesilecek miktarların çok fazla olmayışı, büyük bir maddi kayba uğramanıza sebep olmayacak aksine durumunuzu büyük bir ölçüde de rahatlamasını sağlayacaktır.

Emeklilere verilecek olan ücretlerin taksitlendirme işlemlerinde ise; herhangi bir faiz yaptırımının uygulanmayacağı da verilen bilgiler arasında yer almaktadır. Özellikle de herhangi bir faizin uygulanmıyor oluşu, birçok emeklinin kredi çekmek için başvurularda bulunmasına neden olmuştur.

Başvurular Nasıl Yapılıyor?

Emeklilere yapılacak ödeneklerden faydalanmak isteyen birçok kişi de başvurular nasıl yapılıyor? Sorusunu sormaya başlamıştır. Söz konusu yardımlar henüz verilmeye ve uygulamaya geçmeye başlamamıştır. Ancak başvurular başladığı takdirde, yazılı olarak başvuruda bulunmanız gerekmektedir. Yetkililer başvurularınızı değerlendirdikten sonra, nakit avans sonucunuzun olumlu olup olmadığının bilgisi yeniden size verilecektir.

Ancak bir kez başvuru yaptıysanız ve başvurunuz kabul edilmediyse, tekrar başvuruda bulunmanız durumu değiştirmeyecektir. Emeklilere verilen kredilerden her vatandaş yalnızca bir kereye mahsus olarak faydalanabilecektir. Aynı zamanda her haneden yalnızca bir kişinin bu kampanyalara başvuru yapabileceğini de unutmayınız. Eğer aynı evden birden fazla kişi başvuru yaptıysa, yalnızca bir kişinin başvurusu değerlendirilmeye alınacaktır. Bu nedenle bütün bu hususlara dikkat etmenizde fayda vardır.