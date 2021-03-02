Emeklileri 461 TL Zam ve Emeklilere 4500 Nakit Ödeme ile kandırıyorlar! Tek Gerçek

Aynı basın grubuna ait sitelerde Emeklilere 461 TL zam ve Emeklilere 4500 TL nakit ödeme altında iki haber bulunuyor! Tüm Türkiye Emekli maaşlarında yapılacak zammı değil bayram ikramiyelerini bekliyor! Ancak aynı basın grubu gün içerisinde Emeklilere 461 TL zam ve 4500 TL nakit ödeme haberleri yapıyor! Sizler için Emeklilerle ilgili son gelişmeleri Ankara'dan getiriyoruz! Emeklilere sadece tek bir müjde yine ilk haber24 yazmıştı! Bu müjde haricinde Emekliye bir ödeme yok!

Emekliye 461 TL ödeme var mı?

Emekli vatandaşlarımızı bu 2 yalanla yaklaşık 3 aydır kandırıyorlar! Ocak ayından itibaren 2021 KPDK toplantısında Emekliye zam geliyor, Emekliye aile zammı geliyor diyerek aynı haber yayın grubuna ait siteler 31 Ocak, 5 Şubat ve dün Emekliye, "SGK ve Bağ-kur emeklisine aile yardımı" adı atlında Emekliye 461 TL ödeneceğini aktarıyor!

Emekliye 461 Aile Yardımı için Türkiye Emekliler Derneğini aradık!

Emekliye 461 TL aile yardımı içim Türkiye Emekliler Derneği (TUED) başkanı Kazım Ergün'ü aradık! Emeklilere Aile Zammı, KPDK toplantısı vs tüm haberler doğruyu yansıtmıyor. En doğru Emekli haberini siz verdiniz diyerek onun için çalışmaların tamamlanmak üzere olduğunu dile getirdi!

Emekliye 4500 TL Promosyon ödemesi yapılacak mı? Bunu yapan banka var mı?

Aynı basın grubu Emeklilere 4500 TL müjdesi altında, Emeklilere 4500 TL Nakit ödeme yapılacağını dile getiriyor! Haberin detaylarında yine Emeklilerin duygularıyla oynanıyor! Emeklilere 4500 TL ödeme dedikleri 3 maaş avans ödemesi. Ancak 10 Aralık, 28 Ocak, 7 saat ve 8 saat önce açıklanan ödeme miktarları ve faizsiz 4500 TL içeriği gerçeği yansıtmıyor!

Emeklilere tek bir müjde var!

Haber24 duyurmuştu! Emeklilere bayram ikramiyeleri 500 TL zam geleceği, iki bayramdan tek seferde almak isteyenlere 2750 TL ancak 2 bayramda alacaklara 3000 TL ödeme yapılacak! Bu bilgiler doğrultusunda hem Bakanlık, hem Cumhurbaşkanlığı çalışmalarını Türkiye Emekliler Derneği'de onayladı! İlk kez Türkiye'de haber24'ün duyurduğu haberler haricinde Emeklilere zam, Emeklilere müjde görülmüyor!