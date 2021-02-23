Emeklilere Yüksek Promosyon fırsatı! Bankalar yeni kampanyaları duyurdu

Ancak bankalara göre, verilecek promosyon miktarları değişiklik gösterebilir.

TEB Bankası Promosyonları

TEB Bankası promosyonları geçtiğimiz günlerde yayımlanmıştır. Bankanın emekli insanlar için yaptığı promosyonlar fazlasıyla ilgi görmeye devam etmektedir. Bankanın son yaptığı açıklamalara bakıldığında, nakit olarak 1.600 TL’nin emeklilerin hesabına yatırılacağı duyurulmuştur. Ancak söz konusu fırsatlardan yararlanabilmek için; SGK tarafından aldığınız emekli maaşınızı TEB bankasına taşımanız gerekecektir. Daha sonra ise; 36 ay süre içerisinde maaşınızı TEB bankasından alacağınızı ve faturalarınızdan 2 tanesini otomatik ödeme olarak gerçekleştirdiğinizi de belirtmeniz gerekmektedir. Bu işlemleri gerçekleştirirseniz, TEB bankasından 1.600 TL miktarında bir promosyon ücreti almanız mümkün olacaktır.

En Az 1000 TL Ödenek Verilecek

TEB bankasının yaptığı kampanyalar emekli maaşınızın miktarına göre değişebilir. Örneğin maaşınız 1.499 TL ve altındaysa, bankanın size vereceği ücret 1000 TL olacaktır. Ancak 1499 ve 2.499 TL arasında bir emekli maaşınız varsa bankadan alacağınız promosyon ücreti, 1.300 TL olacaktır. Eğer emekli maaşınızın miktarı 2.499 TL’yi geçen bir şekildeyse ise; bankanın size ödeyeceği promosyonun miktarı da tam 1.600 TL olarak belirlenmiştir.

Bazı İşlemlerden Ücret Alınmayacak

TEB bankasının emekli müşteriler için özel oluşturduğu bir hizmet servisi bulunmaktadır. Emekliler bu hizmet hattı üzerinden herhangi bir işlem yaptığı zaman ücret ödemeyecektir. Özellikle de, maaşların TEB bankasına taşınmasına da katkı sağlamıştır. Aynı zamanda emekliler için özel olarak oluşturulan paket sayesinde ATM’leri kullanarak yüksek miktarlarda para çekme işleminizi de gerçekleştirebilirsiniz.

1 Şubat tarihinden itibaren TEB bankasının emekli hizmetlerinden yararlanmaya başladıysanız ve bankadan kredi kartı çıkarmak istiyorsanız; bu kartlardan herhangi bir market harcaması yapmanız durumunda, banka size 300 TL miktarında bir indirim kampanyasını da beraberinde getirecektir. Bu fırsatlardan yararlanmak ve bankadan kredi kartı çıkartmak istiyorsanız; isterseniz TEB bankasını ziyaret edebilir ya da mobil bankacılık yoluyla da kart başvurusunda bulunabilirsiniz.

Emekli Promosyonu Almak İçin Yapılması Gerekenler

TEB bankasının yüksek promosyon ücretlerini öğrenen birçok emekli vatandaş emekli promosyonu almak için yapılması gerekenler hakkında birçok araştırma yapmaya devam etmektedir. Söz konusu ödemeler, yalnızca bir kere yapılacaktır. Ancak bu ödemelerden faydalanabilmek için; 36 ay yani 3 yıl boyunca maaşınızı bankadan alacağınızı belirtmeniz gerekmektedir. Eğer 3 yıldır bankanın müşterisiyseniz ve süreniz dolduysa, yeniden başvuru yapabilir ve tekrar emekli aylığınızı alabilirsiniz. TEB bankasının bu fırsatlarını öğrenen ve diğer bankalara göre daha yüksek oranlarda promosyon verdiğini fark eden 12 milyon emekli vatandaş, bankanın müşteri olmak için hazırlıklarına da başlamışlardır.

Emeklilere Sunulan Ayrıcalıklar

Emeklilere sunulan ayrıcalıklar yalnızca emekli promosyonuyla da sınırlı değildir, Türkiye’de yer alan bütün ATM’lerden herhangi bir kesinti olmadan para çekme işlemlerinizi gerçekleştirebilirsiniz. Aynı zamanda faiz oranları konusunda tanınan bazı ayrıcalıklar da bankalar tarafından verilmektedir.

Diğer Bankaların Promosyon Ücretleri

TEB bankasının sağladığı eşsiz fırsatlardan sonra, diğer bankaların promosyon ücretleri de merak konusu olmuştur. Bankaların emekliler için sağladığı promosyon ücretleri ise şu şekilde sıralanmaktadır;