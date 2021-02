Emeklilere ve çalışanlara Günde 6 TL ödeme ile özel kredi!

Bunun yanı sıra kamu bankalarının da sağlamakta olduğu sayısız destek kredileri bulunmaktadır. Devletin ve kamu bankalarının yaptığı bu destek paketleri vatandaş için salgın döneminde önem yer etmektedir. Ziraat Bankasının başlattığı yeni bir destek paketi ile vatandaşlar için ekonomik anlamda rahatlama söz konusu olmaktadır. Bu paketin içeriği haberin devamında yer almaktadır.



Günde 6 Türk lirası Ödeyerek İhtiyaç Kredisi Alınabiliyor!



Ziraat bankasının düzenlediği bireysel ihtiyaç kredisi vatandaşlar tarafından oldukça ilgi görmektedir. Bu kredinin en çok dikkat çeken yanı ise günlük ödeme tutarının 6 Türk lirası olması gözükmektedir. 36 ay vade seçeneği ile vatandaşa kredi sağlayan Ziraat Bankası aylık 180 Türk lirasına denk gelen oldukça uygun olan geri ödeme planı ile takdir görmektedir. Emeklilere, işsizlere, çalışanlara ve daha birçok gruba yönelik hazırlanmış olan bu kredi desteğinde ise talepler oldukça yoğun izlenmektedir.



Özel Kredinin Şartları Nedir?



Bu kredi desteğinden yararlanmak için belirli şartlar her zaman mümkün olmaktadır. Faiz oranlarının oldukça düşük olduğu bu bireysel ihtiyaç kredisi desteğinde Ziraat Bankasının belirli şartları bulunmaktadır. Bunlar aşağıda sıralanmış bir şekilde yer almaktadır.



18 yaşını doldurmuş olmak gerekmektedir.



Kredi notunun yüksek olması gerekmektedir. Daha önce hiç bankalar ile çalışmamış olan vatandaşların kredi notu nötr olduğu için bu kredi desteğinden yararlanmaları söz konusu olmamaktadır.



Sigorta girişi olmuş olması gerekmektedir.



Borç tutarı ve geçmişinin çok olmaması gerekmektedir.



Düzenli ödeme yapabilen birey şartı hemen her kredi başvurusunda öncelikle aranan şartlardan bir tanesi olmaktadır.



Bireysel İhtiyaç Kredisinin Avantajları Nedir?





Kamu bankası olan Ziraat Bankasının sağladığı bu bireysel ihtiyaç kredisinde birden fazla avantaj bulunmaktadır. Vatandaşı ekonomik anlamda büyük sıkıntılar ile sınandığı bu salgın döneminde ise kredi destekleri rahatlatmaktadır. Bireysel ihtiyaç kredisinin avantajları aşağıda sıralanarak belirtilmektedir.

Faiz oranları diğer krediler baz alındığı takdirde oldukça düşük görülmektedir.



Geri ödeme planı daha geniş kapsamlı hazırlanmaktadır.



Sunulan seçenekler ile şubeye gitmeden online (çevrimiçi) olarak başvuru yapma imkânı bulunmaktadır. Aynı zamanda telefon, mobil bankacılık üzerinden de başvuru kabul edilmektedir.

Kredi notu çok düşük olduğu takdirde çok olmamak ile birlikte olumlu sonuç alma ihtimali mümkün olmaktadır.

Neden Ziraat Bankası?

Vatandaşlar çalışma yürütecekleri bankayı titiz ve hassas olarak seçmektedir. Sebebi ise geri ödeme planı, vade süresi, taksit tutarları, kampanyaları, müşteri ilişkileri, müşteri memnuniyeti gibi sayısız sebep ile bağdaşmaktadır. Bunu yanı sıra vatandaş için seçeceği bankanın güvenilir olması şart görülmektedir. Ziraat Bankasını neden seçmeliyim sorusuna cevap olacak nitelikte olan maddeler aşağıda sıralanarak belirtilmektedir.



Kamu bankası olması Ziraat Bankasını daha güvenilir yapmaktadır.



Devlet ile doğrudan bağlantılı olan bu bankanın köklü olduğu unutulmamaktadır.



Sunduğu hizmetler ile müşterilerini her zaman desteklemeyi ihmal etmemektedir.



Ödeme planı, vade süresi, faiz oranı ve taksit tutarları gibi unsurlar oluşturulurken müşteri odaklı planlama yapıyor olması oldukça önemli bir detay olmaktadır.



Müşteri memnuniyeti odaklı kampanyaları her zaman ön planda tutmaktadır.



Şeffaf alt yapısı ve personel ekibi ile müşterisini her zaman memnun etmektedir.

Güncelleme Tarihi: 24 Şubat 2021, 20:45