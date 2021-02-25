Emeklilere Tek Seferde 2750 TL, İki Seferde 3000 TL Ödeme Yapılacak

Milyonlarca Emekliye güzel haber hükümet tarafından geldi. Ankara'dan gelen haberler oldukça güzel. Milyonlarca Emekli vatandaş yaşanan pandemi sürecinde büyük sıkıntılar yaşıyor. Ancak Emeklilerin en büyük sıkıntısı Sokağa Çıkma yasakları. Pandeminin başından beri geçen 1 yıla yaklaşan bu süreçte Emekliler yasaklar nedeniyle ek gelir veya yaptıkları işlere devam edemiyordu. Emekli maaşıyla geçinmek zorunda kalan bir çok emekli hükümetten bir müjde bekliyordu. Gelen ocak zammı bir nebze olsun Emeklileri rahatlatsa da gıda başta olmak üzere gelen tüm zamlar Emekli maaşına gelen zamla herhangi bir rahatlama hissedemedi. Tabi bunun sebeplerin arasında Pandemi şartlarında herşeyin zorlaşması olsa da sonuç olarak Emekliler ve hükümet arasında olan bağ biraz farklıydı. Hem en düşük emekli maaşına gelen zam gibi hem Bayram ikramiyeleri gibi konularda Emeklinin gönlünü başta hükümet dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan almıştı. İşte Ankara kulisleri yine hükümetin Emekliler için çalışmalarını açıkladı. Emeklilere 3000 TL ek ödeme yapılacak!

Emeklilere 3000 TL ödeme yapılacak!

Emeklilere 3000 TL ödeme müjdesi! Milyonlarca emekliye her yıl olduğu gibi bu yılda 1000 TL Bayram ikramiyesi ödemesi yapılacak! Kurban Bayramı ve Ramazan Bayramı olmak üzere 1000 TL yapılacak ödemeye zam değil, jest geliyor! Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl Asgari Ücretli çalışanlarda olduğu gibi Emeklilere Bayram ikramiyelerinde jest yapmaya hazırlanıyor. Emeklilere 500 TL ek jest ödeme tarihinden ödeme yöntemine kadar kesinleşti! Emeklilere 3000 TL ödemenin detayları şu şekilde olacak;

Emeklilere 2 bayramda 500 TL ek jest ödemesi yapılacak!

Emeklilere Ramazan bayram ikramiyesi ödeme tarihleri belli olmuştu! Emeklilere 10 Mayıs - 12 Mayıs tarihi arasında 1000 TL Ramazan bayramı ikramiyesi ve 12 Temmuz - 16 Temmuz tarihlerinde urban Bayram ikramiyesi ödemesi yapılacaktı. İşte bu 1000 TL ödemeler bu yıl 1500 TL olarak yapılacak! İşin jest tarafı ve jest kısmı 500 TL ise Emekliler ihtiyaçlarına göre iki şekilde alabilecek!

Emeklilere iki seferde 1500 TL ve 1500 TL olmak üzere yapılan ödemeleri isteyen Emekliler 2750 TL olarka tek seferde alabilecek. PTT veya E-Devlet üzerinden Bayram ikramiyeleri hiç bir işlem yapmazsanız 10-12 Mayıs 1500 TL ve 12-16 Temmuz 1500 TL yatırılacak. Eğer Mayıs ayındaki ödemeden fazlasına ihtiyacınız varsa 2 ay beklemek istemiyorsanız 250 TL eksik olarak 3000 TL değil, 2750 TL tek seferde Mayıs ayında bayram harçlığını tek seferde alabileceksiniz. Böylelikle geçen 2-3 ayda bir nebze rahatlayacak olan Emekli, Temmuz ayına kadar virüsün etkilerinin daha aza inmesi planlandığından bir çok Emekli hükümetin bu jesti karşısında nefes almış olacak!

Emeklilere bir türlü sıra gelmiyor!

Ankara'dan gelen haberlerde; Vatandaşlar ve esnaflar için çözümler düşünülüp hayata geçirilip yada geçirilmemiş olsa da çözümler bir nebze de olsa darda olan insanları rahatlattığı kaanati var. Ancak Erdoğan'a bu hafta en çok gelen şikayet Emeklilerin unutulduğu, Emeklilere verilen sözün tutulmadığı sık sık rapor edildi. Emeklilere bir türlü sıranın gelmediğinden hem fikir olan kurmaylar Erdoğan'a teklifini ileterek onayını aldı. Erdoğan Emeklilere yapacağı jesti açıklamak için gün sayıyor.

Ekonomik Paketin açıklandığı gün duyurulacak!

Erdoğan'ın Emeklilere jestinin açıklanacağı tarih olarak Ekonomik paketin açıklanacağı gün duyuracak iddiası var. Mayıs ayında yapılacak jest erken açıklanacak mı hep beraber göreceğiz. Ancak kesin olan Ekonomik Paketin açıklandığı gün Erdoğan Emeklileri unutmayacak. Tüm çalışmalar Bayram Harçlığı jestinin Ekonomik paketin açıklanacağı güne kadar iki bakanlıktan kesin onay alınmış olması olacak.